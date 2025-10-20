Turek už na lidi nefunguje. Novinářka vytáhla další zprávu, narazila

Novinářka Zdislava Pokorná z Deníku N rozjela kauzu kolem Filipa Turka, kandidáta na ministra zahraničí za Motoristy sobě. Ve svém článku upozornila na jeho staré a později smazané příspěvky ze sociálních sítí, které měly obsahovat rasistické, sexistické a homofobní výroky.
Když kauza kolem Filipa Turka začala utichat, spolek Štít demokracie ji znovu oživil zveřejněním další sady jeho starých kontroverzních výroků. Za projektem Štít demokracie stojí Petr Ludwig, Roman Máca, někdejší analytik spolku Evropské hodnoty, a Antonín „Tony“ Pášma, zaměstnanec organizace Milion chvilek. Spolek uvedl, že obdržel 42stránkový dokument s detailním přehledem Turkových příspěvků, doplněný o odkazy a data.
Štít demokracie ovšem není skutečnou novinářskou redakcí, nýbrž vznikl krátce před volbami. I to vyvolává pochybnosti o věrohodnosti jím zveřejněných informací. Bližším propojením Štítu demokracie a novinářky Zdislavy Pokorné se ParlamentníListy.cz zabývaly v této analýze.
Nyní na sociální síti X novinářka Pokorná sdílí příspěvky upozorňující na údajně nevhodné výroky a chování Filipa Turka. Minulý pátek například znovu otevřela debatu o vhodnosti Turka na post ministra zahraničních věcí, když sdílela článek francouzského listu Le Monde, který Turka zařadil mezi „nové postavy krajní pravice“ a označil ho za „trumpistického motoristu“.
Dnes krátce před osmou hodinou večer navíc vyšel další její text na Deníku N, kde informuje o tom, že se policie aktuálně zabývá další fotografií čestného prezidenta strany Motoristé sobě, na níž má zdviženou pravici. Deníku N měl tuto informaci potvrdit mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Policie řeší další Turkovu fotografii, kde zdvihá pravicihttps://t.co/8XFCZGrafs— Zdislava Pokorná (@zdislavapokorna) October 20, 2025
Někteří uživatelé sítě X si ovšem už povšimli úzkého zaměření se Pokorné pouze na Filipa Turka a opomíjení kauz týkajících se stran ze současné vládní koalice, typově například Dozimetr hnutí STAN.
„A co ten dozimetr?“ shání se po informacích uživatel Zdeněk.
A co ten dozimetr?— Zdenek Koutsky (@iKoudy) October 20, 2025
„Co minulé dny? Tam nic na Filipa nebylo? Škoda, už jsem myslel, že se začne řešit třeba Dozimetr, díky bohu ne,“ píše ironicky další z uživatelů.
Co minulé dny? Tam nic na Filipa nebylo? Škoda, už jsem myslel, že se začne řešit třeba dozimetr, díky bohu ne.— KubaP.eth (@Kuba_Pekar) October 20, 2025
„Ale Zdislavko, na to už každý sere, co začít vyhledávat něco třeba na Hřiba?“ sháněl se jiný uživatel po informacích o předsedovi Pirátské strany Zdeňku Hřibovi.
Ale Zdislavko na to už každý sere, co začít vyhledávat něco třeba na Hříba ???— MotoBender (@MotoBender) October 20, 2025
Uživatel Kuba zase poukázal na to, že po internetu kolují tísíce fotografií, kde lidé zvedají pravici. „Proč vás zajímá jen Turek?“ ptal se novinářky Deníku N.
Vždyť tady koluje tisíc fotek, jak někdo zvedá pravici. Proč Vás zajímá jen Turek?— Kuba S. (@Jakoubekxx) October 20, 2025
„A máme zde nový rekord, dnešní den pravděpodobně končíme na čísle 203 postů Filipa Turka,“ smál se Pokorné a počtu jejích příspěvků týkajících se čestného prezidenta Motoristů další uživatel.
A máme zde nový rekord, dnešní den pravděpodobně končíme ma čísle 203 postů Filipa Turka ????— Marek Říčař ?????? (@ricar_marek) October 20, 2025
Vesměs se uživatelé shodli na tom, že příspěvky Pokorné na X o Turkovi jsou již „trapné“.
Zdíšo Zdíšo. Trapný…— Pavel z Moravy (@PavelzMoravy) October 20, 2025
???? to už je trapné— Jiří Krejčí ???? (@ji_kre) October 20, 2025
Uz je to trapny— Eva.daneckova (@EDaneckova) October 20, 2025
autor: Alena Kratochvílová