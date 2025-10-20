SOCDEM si zvolí své nové vedení

Přátelé,
Předsednictvo Sociální demokracie jednalo hlavně o tom, co nás čeká v nejbližší době. V tomto širším formátu, kde mají zastoupení všechny kraje, jsme probrali nejzásadnější věci.
To nejdůležitější je náš Sjezd, na kterém si SOCDEM zvolí své nové vedení. Bude se konat 22. listopadu a bude probíhat on-line. Účast na Sjezdu tak nebude znamenat pro jeho delegáty dlouhé hodiny a mnohdy stovky kilometrů na cestě.
On-line Sjezd můžeme zorganizovat poměrně rychle, což je žádoucí a má další výhodu, dovolí rozhodovat o budoucnosti strany vyššímu počtu sociálních demokratek a demokratů.
