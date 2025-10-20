SOCDEM si zvolí své nové vedení

20.10.2025 21:03 | Monitoring

Svolání mimořádného sjezdu

SOCDEM si zvolí své nové vedení
Foto: SOCDEM
Popisek: SOCDEM - logo

Přátelé,

Předsednictvo Sociální demokracie jednalo hlavně o tom, co nás čeká v nejbližší době. V tomto širším formátu, kde mají zastoupení všechny kraje, jsme probrali nejzásadnější věci.

To nejdůležitější je náš Sjezd, na kterém si SOCDEM zvolí své nové vedení. Bude se konat 22. listopadu a bude probíhat on-line. Účast na Sjezdu tak nebude znamenat pro jeho delegáty dlouhé hodiny a mnohdy stovky kilometrů na cestě.

On-line Sjezd můžeme zorganizovat poměrně rychle, což je žádoucí a má další výhodu, dovolí rozhodovat o budoucnosti strany vyššímu počtu sociálních demokratek a demokratů.

Sociální demokracie

  • SOCDEM
  • Svoboda, solidarita, spravedlnost.
Psali jsme:

Seďa (SOCDEM): Strašení z jedné či druhé strany rozložilo společnost
Zaorálek (SOCDEM): Nevzdávám se. Tahle země a její lidé za to stojí
Seďa (SOCDEM): Kostlivců ve vládní skříni je daleko víc
Pražský aktiv SOCDEM: Důvodů k zamyšlení nám volby dávají přehršel

