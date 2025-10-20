ÚZSVM: Mimořádné prohlídky bývalé věznice v Uherském Hradišti

Bezplatné prohlídky se uskuteční ve dnech 27. a 28. října 2025 od 9 do 15 hodin. Počet členů každé skupiny je omezen na 30 osob a je proto třeba zarezervovat si místo kliknutím ZDE nebo naskenováním QR kódu v příloze. Rezervaci můžete provést také na telefonním čísle 774 149 558.
ÚZSVM v současné době chystá celkovou rekonstrukci areálu bývalé věznice Uherské Hradiště, kde ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Slováckým muzeem a spolkem Memoria vznikne Národní památník Věznice Uherské Hradiště. Ve zbylých částech areálu budou umístěny složky Ministerstva spravedlnosti - okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační služba.
autor: Tisková zpráva