ÚZSVM: Mimořádné prohlídky bývalé věznice v Uherském Hradišti

20.10.2025 22:03 | Tisková zpráva

ÚZSVM uspořádá koncem měsíce mimořádné komentované prohlídky bývalé věznice v Uherském Hradišti.

Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Bezplatné prohlídky se uskuteční ve dnech 27. a 28. října 2025 od 9 do 15 hodin. Počet členů každé skupiny je omezen na 30 osob a je proto třeba zarezervovat si místo kliknutím ZDE nebo naskenováním QR kódu v příloze. Rezervaci můžete provést také na telefonním čísle 774 149 558.

ÚZSVM v současné době chystá celkovou rekonstrukci areálu bývalé věznice Uherské Hradiště, kde ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Slováckým muzeem a spolkem Memoria vznikne Národní památník Věznice Uherské Hradiště. Ve zbylých částech areálu budou umístěny složky Ministerstva spravedlnosti - okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační služba.

Zdroje:

https://weblist-mzm.colosseum.eu/Tours?mrsid=1

Článek obsahuje štítky

informace , kraj Zlínský , majetek , památka , ÚZSVM , TZ

autor: Tisková zpráva

