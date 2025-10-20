Vích (SPD): Netrénovat na minulé války - Armáda ČR musí sledovat trendy

Ukázal, co funguje, co selhává a jaké trendy budou určovat podobu výzbroje i taktiky v příštích desetiletích. Pro Armádu České republiky z toho plyne jednoduché, ale zásadní ponaučení: nekupovat to, co se v reálném boji neosvědčilo, a pečlivě vyhodnocovat zkušenosti z aktuálních konfliktů ještě před rozhodnutími o velkých investicích.
Konflikt na Ukrajině odhalil slabiny i přednosti konkrétních zbraňových systémů. Některé západní technologie obstály, jiné se ukázaly být problematické. Například u děl Caesar se v bojových podmínkách projevila náchylnost k likvidaci nepřítelem, přesto dodávky pokračovaly. Americký systém protivzdušné obrany Patriot prokázal funkčnost, ale zároveň i své limity, technické, logistické i finanční. Britské střely Storm Shadow si zachovávají relevanci, zatímco Taurusy jsou považovány za tak přesné a ničivé, že jejich dodávky byly omezeny, aby se předešlo eskalaci konfliktu.
Dobré výsledky prokázaly modernizované české raketomety RM-70 Vampire. U stíhacích letounů se potvrdilo, že i špičkové americké stroje, jako F-16 či F-35, jsou kvůli vysoké ceně provozu nasazovány opatrně a spíše mimo přímou frontovou linii, což vyvolává otázku, jaký skutečný přínos mohou mít pro menší armády, pokud mají sloužit pouze k reprezentaci a nejsme schopni jejich potenciál plně využít.
Na druhé straně Rusko umožnilo testování techniky svých spojenců, zejména Íránu, KLDR a zřejmě i Číny. Íránské kamikadze drony Šahíd se staly symbolem levného, ale účinného způsobu vedení boje.
Největším prostorem pro inovace se stala oblast dronů a obrany proti nim. Na bojišti se využívají různé metody – od jednoduchého sestřelování levnými zbraněmi až po sofistikované elektronické rušení nebo převzetí řízení dronů na dálku. Zajímavým a účinným prvkem se ukázalo i použití sítí natažených nad zásobovacími trasami, které mají ztížit útoky dronů na logistické kolony. Využívají se také vystřelovací sítě a další improvizované prostředky, které dokazují, že levná, flexibilní řešení mohou být v mnoha situacích efektivnější než drahé technologie. Experimentuje se dokonce s využitím dravců k lovu dronů, i když jejich praktická účinnost zůstává spíše sporná.
Znepokojujícím jevem současného konfliktu je používání improvizovaných, ale i obyčejných nášlapných protipěchotních min (IED), a to i přes jejich zákaz, vyplývající z Ottawské úmluvy a dalších mezinárodních dohod. Tyto miny jsou často shazovány z dronů nebo vystřelovány na nepřátelské území a podle dostupných informací je používají obě válčící strany. K jejich likvidaci se využívají robotické systémy, jako například slovenský stroj Božena, kterým disponuje i Armáda České republiky.
Rychle se rozvíjí i oblast vojenské robotiky. Moderní armády testují malé autonomní stroje pro převoz zraněných, zásobování obklíčených jednotek nebo přepravu munice. S tímto vývojem však souvisí i rostoucí využívání umělé inteligence, která sice může zvýšit efektivitu a bezpečnost, ale zároveň přináší značná rizika.
Klíčovou otázkou zůstává, zda dokážeme udržet dostatečnou kontrolu nad systémy, které se učí a rozhodují samostatně. Potenciál těchto technologií je obrovský, ale stejně tak i hrozba, že se při nedostatečné regulaci obrátí proti vlastním silám či civilnímu obyvatelstvu.
Pro Českou republiku z toho všeho vyplývá, že Armáda ČR se nesmí vyzbrojovat na minulé války ani slepě přebírat zbraně, které se v praxi neosvědčily. Klíčové je investovat do oblastí, které se v současných konfliktech prokazují jako rozhodující. Do protidronové obrany, robotiky, detekce min a systémů odminování, a také do rozvoje technologií, využívajících umělou inteligenci, ovšem s důrazem na jejich kontrolu.
Armáda by měla usilovat o maximální flexibilitu, interoperabilitu a efektivitu. Dnešní války ukazují, že vítězí ti, kdo se dokážou rychle poučit, přizpůsobit a investovat do technologií, které obstojí v reálném boji, nikoli v reklamních brožurách výrobců. Největším problémem ale zůstávají lidské zdroje. Zbraňové systémy se vyrobí v řádu týdnů, možná měsíců, ale voják za osmnáct let.
