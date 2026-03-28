Česká televize: Evropská vysílací unie a významné mezinárodní organizace vyjadřují podporu veřejnoprávním médiím

29.03.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.

„Velmi si vážím podpory, kterou Evropská vysílací unie a další mezinárodní organizace vyjádřily českým veřejnoprávním médiím. Je to důležitý signál, že otázka stabilního a nezávislého financování není pouze národní debatou, ale tématem evropského významu. Za Českou televizi mohu říci, že naším dlouhodobým cílem je poskytovat veřejnosti důvěryhodný, kvalitní a nezávislý obsah. Abychom tuto roli mohli plnit i nadále, potřebujeme předvídatelné a udržitelné podmínky. Děkuji za tuto podporu a věřím, že přispěje k věcné a odpovědné diskusi o budoucnosti veřejné služby v České republice,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

EBU je připravena přispět k jakékoli konzultaci. V době, kdy jsou důvěryhodné informace důležitější než kdy dříve, je nezbytné, aby česká veřejnoprávní média měla zajištěné stabilní, přiměřené a předvídatelné financování i odpovídající záruky nezávislosti, v souladu s evropskými standardy včetně Evropského aktu o svobodě médií.

Společné prohlášení vedle Evropské vysílací unie podepsaly také European Federation of Journalists (EFJ), Justice for Journalists Foundation (JJF), Association of European Journalists (AEJ), Reporters Without Borders (RSF), International Press Institute (IPI), International Federation of Journalists (IFJ), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Index on Censorship, South East Europe Media Organisation (SEEMO), Rory Peck Trust a Public Media Alliance (PMA).

Kompletní znění prohlášení nabízí web EBU ZDE.

Zdroje:

https://www.ebu.ch/news/2026/03/international-media-organizations-warn-against-direction-of-public-service-media-funding-debate-in-czechia

Článek obsahuje štítky

Česká televize , financování , koncesionářské poplatky , nezávislost , stabilita , TZ

Pomoc rodinám

Vy teď hodně prezentuje návrhy na pomoc rodinám, ale proč jste na jejich prosazení netlačili víc v minulém volebním období, když jste byli ve vládě, a kdy podle mě problém narůstal do obřích rozměrů? Netvrdím, že za to můžete vy, ale ani si nemyslím, že jste lidem nějak pomohli.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

