Česká televize: Hokejový šlágr Kometa – Sparta odstartuje 70. sezonu ligových přenosů

Česká televize vstupuje do jubilejní 70. sezony vysílání domácí hokejové ligy, kterou v nepřerušené řadě přináší divákům. Významné výročí připomeneme 14. září, kdy na ČT sport proběhne přímý přenos tradičního souboje Komety Brno s pražskou Spartou. Česká televize v sezoně 2025/26 odvysílá rekordní počet více než 300 hokejových utkání z 11 různých soutěží. A to není vše. Ačkoliv oficiální datum prvního televizního ligového utkání zůstává nejasné, historické zdroje uvádějí buď 6. února 1957 (Sparta – Plzeň), nebo 25. listopadu 1956 (Sparta – Kladno), jedno je jisté: český hokej a Česká televize tvoří nerozlučnou dvojici už sedmdesát let.
„Sedmdesát sezón je pro televizní sportovní program naprosto výjimečné číslo. Je důležité, že extraliga zůstává alespoň částečně volně dostupná pro všechny fanoušky. Podobně jako MS všech kategorií a vrchol sezony, olympijský turnaj s návratem hráčů NHL po 12 letech. V extraligovém programu chceme letos využít unikátního obsahu, který může poskytnout pouze ČT. A také pokračovat v propojování programu se sociálními sítěmi,“ uvedl šéfkomentátor ČT sport Robert Záruba.
Buly hokej živě a další formáty pokračují
Vlajkový pořad Buly hokej živě se i letos bude vysílat každou neděli jako více než tříhodinový program s přímým přenosem utkání týdne, doplněný o zpravodajství a analýzy. V průběhu týdne jej doplní Buly/debata expertů, kde se Milan Antoš a Petr Hubáček věnují komentářům k uplynulým zápasům, výjimečně také Buly/souhrn – zkrácený formát pro večery s větším sportovním vytížením programu.
Novinky: Ledové vločky a Lovec rekordů
ČT představí dvě nové série příběhů. Lovec rekordů – rubrika, kterou připravuje komentátor Ondřej Zamazal, autor knihy rekordů české extraligy. Projekt Ledové vločky představí nastupující mládí českého hokeje, generaci Z v neformálních hovorech reportérky Kláry Grapové. Její rubrika cílí kromě hokejového programu i na sociální sítě.
Před začátkem sezony bylo natočeno 15 nových epizod „Momentů play off.“ Do vyprávění o klíčových okamžicích vyřazovací části se v nových dílech pustili např. Václav Varaďa, Filip Chlapík nebo Lukáš Sedlák.
Největší rozšíření nabídne Česká televize z Maxa ligy. Z každého kola dostanou diváci vybrané TV utkání, ve středu ve vlastní produkci na ČT Sport, v sobotu, případně pondělí na ČT Sport Plus. Později večer se sestřihy všech zápasů objeví v novém pořadu Maxa souhrn. Událostí podzimu bude otevření nové Horácké arény v Jihlavě 25. října, kterému bude věnováno speciální Buly hokej živě s utkáním Jihlava – Zlín.
Více než 300 utkání v olympijské sezóně
V sezoně 2025/26 odvysílá Česká televize rekordní počet více než 300 hokejových utkání z 11 různých soutěží. Vrcholem sezony budou únorové olympijské hry v Miláně a Cortině, kde se po 12 letech představí i hráči NHL. V květnu pak bude dalším tahákem mistrovství světa mužů ve Švýcarsku a nebude chybět ani světový šampionát hokejistek.
Komentátorskou sestavu tvoří Robert Záruba, Ondřej Zamazal, Tomáš Jílek a Michal Dimitrov. Odborný tým doplní experti jako Martin Hosták, Rostislav Olesz a nově Ondřej Němec. Mimo ligový program pak i Jakub Voráček, David Pospíšil či Kateřina Flachsová. ČT sport nabídne i dělený komentář, ve kterém experti reagují přímo během TV utkání jako součást komentátorské dvojice a zároveň vedou analýzu a postřehy v doprovodné části programu.
Podcasty a online obsah
Na webových stránkách ČT sport a dalších platformách si mohou hokejoví fanoušci poslechnout doplňkové a volně dostupné pořady. Hokej bez červené nabízí podněty autorů Petra Musila a Tomáše Řandy, na které reaguje šéfkomentátor Redakce sportu ČT Robert Záruba. V aktuálním tématu zazní obvykle to, co se „do vysílání buď nevešlo, anebo nehodilo,“ jak zní podtitul unikátního podcastu. Nový díl vychází obvykle v pondělí nebo středu a celkem čítá už přes 150 epizod, často na nadčasová témata. České televize nabízí i Hokej fokus podcast.
autor: Tisková zpráva