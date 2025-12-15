Hřib (Piráti): Budeme jednotlivé kroky vlády důsledně kontrolovat a upozorňovat na střety zájmů

Piráti upozorňují, že vláda postavená na tomto půdorysu už v den svého vzniku nese významná právní, reputační i ekonomická rizika pro Českou republiku.
Nejzásadnější problém představují přetrvávající pochybnosti ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. „Řešení, které Andrej Babiš předkládá, podle Pirátů vyvolává víc otázek než kolik dává odpovědí. Pokud by střet zájmů premiéra nebyl vyřešen v souladu s českými i evropskými zákony, Česká republice by hrozilo zastavení čerpání evropských peněz a to by ohrozilo spoustu českých podnikatelů. Proto jsme se s Piráty obrátili na Evropskou komisi,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Kontroverze se však netýkají pouze předsedy vlády. Ministr zemědělství dosazený za SPD Martin Šebestyán je osobou v minulosti přímo spojenou s nezákonným vyplácením zemědělských dotací, a to navzdory střetu zájmů Andreje Babiše. Nyní má v pozici šéfa resortu zemědělství paradoxně rozhodovat o vymáhání miliard korun, jejichž nezákonné vyplacení sám administrativně kryl. Zároveň dodnes působí v lobbistické organizaci zastupující zájmy velkých zemědělských koncernů, včetně Agrofertu. „Muž, který se podílel na vyplácení nezákonných dotací Agrofertu, nemá co dělat v čele ministerstva zemědělství. Je naprosto absurdní, aby právě on rozhodoval o vymáhání 7,5 miliardy korun z minulého období, kdy premiéroval Andrej Babiš. To je učebnicový příklad střetu zájmů a selhání politické odpovědnosti,“ uvedl Ivan Bartoš.
Ministr zahraničí a ministr životního prostředí Petr Macinka zase dlouhodobě popírá klimatickou změnu. Proti jeho jmenování se postavilo přes 500 předních vědců a na demonstraci v ulicích i několik tisíc občanů. Tento ministr také veřejně vyzýval k pálení vlajek Evropské unie. V situaci, kdy je potřeba hájit jednotné evropské zájmy, což Piráti jednomyslně prosazují, jeho jmenování vyvolává zásadní pochybnosti o tom, zda je schopen řídit českou diplomacii a Českou republiku důvěryhodně reprezentovat v zahraničí.
Další kapitolou je nová ministryně pro místní rozvoj za ANO. „Hnutí ANO ve svém programovém prohlášení tvrdí, že je bydlení jejich priorita. Pokud ale hnutí ANO říká, že chce pohnout s bydlením, musím se smát. Měli na to na MMR osm let a to, co po nich zbylo, bych nepřál vidět nikomu. Pokud by to ale přece jen mysleli vážně, první krok je jasný: doplnit do rozpočtu chybějících 14 miliard korun na investice, aby se připravené projekty mohly rozběhnout a skutečně se začalo stavět. Zároveň ale můžu slíbit, že pokud paní Schwarz Bařtipánová opravdu zařídí, aby v rozpočtu tyto potřebné peníze byly, tak ji v tomto kroku velmi rád podpořím,“ uvedl Ivan Bartoš.
Piráti zdůrazňují, že nejde jen o jména a funkce, ale o směr, kterým se Česká republika vydá. Vláda složená z lidí se střetem zájmů a minulými selháními podle nich nevzbuzuje důvěru v to, že si dokáže poradit s krizí bydlení, zdražováním nebo v to, že bude chránit demokratické instituce v zájmu lidí a Česka. „Budeme jednotlivé kroky vlády důsledně kontrolovat, upozorňovat na střety zájmů a bránit právní stát i peníze daňových poplatníků, bojovat za podporu rodin a dostupné bydlení, jak jsme slíbili našim voličům,“ uzavírá předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
autor: PV