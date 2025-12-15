50. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

15.12.2025 12:26 | Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 50. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 14,70 CZK/litr.

Celkem bylo zobchodováno 95 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,4 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno poklesla oproti hodnotě z minulého týdne o 4,2 procenta.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

