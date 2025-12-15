Prezident Pavel: Budu pozorně sledovat, jak vláda naplňuje principy demokratické země

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke jmenování nové vlády

Prezident Pavel: Budu pozorně sledovat, jak vláda naplňuje principy demokratické země
Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident Petr Pavel

Nová vláda se ujímá odpovědnosti v době, která přináší bezpečnostní, ekonomické i politické výzvy doma i ve světě. Naše země v této situaci bude potřebovat stabilitu, konzistenci, ale také vizi a naději. Vládu, která bude společnost spojovat, nikoli rozdělovat.

Bezpečnost a prosperita České republiky stojí na našem členství v NATO a Evropské unii. Právě proto je k němu třeba přistupovat odpovědně a konstruktivně. Jako jeden z garantů ústavnosti budu pozorně sledovat, jak vláda naplňuje principy demokratické země. Nové vládě přeji k výkonu jejích funkcí hodně odvahy a sil.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
