„Klima-krize je over.“ Macinka se smál, zatímco mu na budově viseli aktivisté

Okolo třetí hodiny se před Ministerstvem životního prostředí shromáždili novináři, fotografové i aktivisté v očekávání příchodu premiéra Andreje Babiše a nového ministra Petra Macinky (Motoristé sobě).
Deset minut po třetí hodině k ministerstvu přijíždí premiér s Macinkou. V obležení médií se nechali vyfotografovat, potřásli si rukou s Petrem Hladíkem, bývalým ministrem životního prostředí, a poté společně vstoupili do budovy.
Krátce před půl pátou pak proběhl brífink po uvedení Petra Macinky do čela Ministerstva životního prostředí. Macinka oznámil jmenování politického náměstka Jaromíra Wasserbauera, další politické nominace mají následovat.
Vzhledem k tomu, že se zítra v Bruselu koná Rada ministrů životního prostředí, zajistilo Česko své zastoupení prostřednictvím slovenského ministra Tomáše Taraby, který bude Česko na základě podepsaného mandátu zastupovat i hlasovat. Takový postup vzešel z dohody a přání Filipa Turka během jeho návštěvy Slovenska.
Macinka zároveň uvedl, že se počítá s tím, že se Filip Turek stane ministrem životního prostředí.
Během tiskové konference zopakoval, jaký je postoj nové vlády k systému ETS 2. „Postoj naší vlády k ETS 2 je takový, že tento systém chce odmítnout. Zítra k tomu vláda přijme usnesení, které možná nastartuje proces, na jehož konci bude společnost zbavena těchto emisních povolenek,“ uvedl Macinka.
Dále se vyjádřil i k aktivistům protestujícím před i na budově resortu. Členové organizace Greenpeace ČR na protest proti obsazení Ministerstva životního prostředí představiteli strany Motoristé sobě vyvěsili plakát s heslem „BRAŇME PŘÍRODU“. Aby plakát na budově udrželi, tři členové organizace se spolu s ním zavěsili na budovu.
Podle Macinky je ale klimatická krize u konce.
„V prvé řadě bych chtěl uklidnit českou veřejnost a všechny občany a sdělit jim, že dnešním dnem skončila klimatická krize. Nevím, jestli to uklidní i aktivisty, kteří tou klimatickou krizí žijí, ale klimatická krize je over,“ prohlásil Macinka. Podle jeho slov již nebude třeba bojovat s klimatem, a bude proto možné se lépe soustředit na ochranu přírody.
Avizoval navíc konec financování některých neziskových organizací.
„Nechť se aktivismus odehrává. To není problém. Ale nemusí být financován z peněz daňového poplatníka. Peníze došly, proto logicky musíme odstranit měkké náklady. Například pokud jdou příspěvky neziskovým organizacím na to, aby blokovaly silnice nebo podávaly klimatické žaloby,“ uvedl Petr Macinka.
