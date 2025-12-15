„Klima-krize je over.“ Macinka se smál, zatímco mu na budově viseli aktivisté

15.12.2025 16:59 | Monitoring

Klimatická krize je u konce, prohlásil Petr Macinka po svém uvedení do úřadu Ministerstva životního prostředí. Aktivisté z organizace Green Peace mezitím dále viseli na budově resortu. Macinka potvrdil, že Motoristé sobě počítají s tím, že ministerstvo v budoucnu povede Filip Turek.

„Klima-krize je over.“ Macinka se smál, zatímco mu na budově viseli aktivisté
Foto: Screen: ČT24
Popisek: Petr Macinka pověřen dočasným řízením resortu životního prostředí.

Okolo třetí hodiny se před Ministerstvem životního prostředí shromáždili novináři, fotografové i aktivisté v očekávání příchodu premiéra Andreje Babiše a nového ministra Petra Macinky (Motoristé sobě).

Deset minut po třetí hodině k ministerstvu přijíždí premiér s Macinkou. V obležení médií se nechali vyfotografovat, potřásli si rukou s Petrem Hladíkem, bývalým ministrem životního prostředí, a poté společně vstoupili do budovy.

Zdroj: ČT24

Krátce před půl pátou pak proběhl brífink po uvedení Petra Macinky do čela Ministerstva životního prostředí. Macinka oznámil jmenování politického náměstka Jaromíra Wasserbauera, další politické nominace mají následovat.

Vzhledem k tomu, že se zítra v Bruselu koná Rada ministrů životního prostředí, zajistilo Česko své zastoupení prostřednictvím slovenského ministra Tomáše Taraby, který bude Česko na základě podepsaného mandátu zastupovat i hlasovat. Takový postup vzešel z dohody a přání Filipa Turka během jeho návštěvy Slovenska.

Macinka zároveň uvedl, že se počítá s tím, že se Filip Turek stane ministrem životního prostředí.

„Počítáme s tím, že se Filip Turek stane ministrem životního prostředí,“ řekl Macinka.

Během tiskové konference zopakoval, jaký je postoj nové vlády k systému ETS 2. „Postoj naší vlády k ETS 2 je takový, že tento systém chce odmítnout. Zítra k tomu vláda přijme usnesení, které možná nastartuje proces, na jehož konci bude společnost zbavena těchto emisních povolenek,“ uvedl Macinka.

Dále se vyjádřil i k aktivistům protestujícím před i na budově resortu. Členové organizace Greenpeace ČR na protest proti obsazení Ministerstva životního prostředí představiteli strany Motoristé sobě vyvěsili plakát s heslem „BRAŇME PŘÍRODU“. Aby plakát na budově udrželi, tři členové organizace se spolu s ním zavěsili na budovu.

Podle Macinky je ale klimatická krize u konce.

„V prvé řadě bych chtěl uklidnit českou veřejnost a všechny občany a sdělit jim, že dnešním dnem skončila klimatická krize. Nevím, jestli to uklidní i aktivisty, kteří tou klimatickou krizí žijí, ale klimatická krize je over,“ prohlásil Macinka. Podle jeho slov již nebude třeba bojovat s klimatem, a bude proto možné se lépe soustředit na ochranu přírody.

Avizoval navíc konec financování některých neziskových organizací.

„Nechť se aktivismus odehrává. To není problém. Ale nemusí být financován z peněz daňového poplatníka. Peníze došly, proto logicky musíme odstranit měkké náklady. Například pokud jdou příspěvky neziskovým organizacím na to, aby blokovaly silnice nebo podávaly klimatické žaloby,“ uvedl Petr Macinka.

Zdroj: ČT24

Zdroje:

https://www.facebook.com/greenpeace.cz

Článek obsahuje štítky

Ministerstvo životního prostředí , vláda , motoristé , Macinka

autor: Alena Kratochvílová

Ing. Karolína Kubisková byl položen dotaz

Nebezpečné látky

Dobrý den, nemyslíte, že by tu nebezpečné látky nevznikaly nebo aspoň nebyli tak vyhledávané, kdyby se legalizoval třeba prodej marihuany, jak navrhují Piráti? Podle mě není marihuana horší než třeba alkohol, a legalizace je cesta, jak trh pak do značné míry regulovat a hlídat.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

