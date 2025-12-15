„Jsme ztraceni.“ Nerudová bude vyjednávat o cenách, lidé se bojí

Evropský parlament pověřil europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN), aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenových brzdách ETS 2, informoval server ČT24.
Danuše Nerudová na X oznámila, že jejím cílem je vyjednat napříč Evropou pozici, která pomůže českým občanům a jejich peněženkám. Návrh na úpravu povolenek chce protlačit až do Evropské komise.
„Jsem připravena jednat nejen s nastupující českou vládou o potřebných změnách,“ uvedla Nerudová. Už dnes zahajuje jednání s kolegy v Evropském parlamentu.
„Jako parlamentní zpravodajka budu mít vliv konečnou podobu ovlivnit. V Bruselu nevyhrajete křikem, ale debatou a vyjednáváním. Čeká mě hodně práce,“ napsala na síti X.
Jako hlavní vyjednavačka jsem získala vedení klíčové revize emisních povolenek ETS2. Musíme povolenky upravit. Odmítám zůstat jen u slov a chci dopracovat návrh Evropské komise.— Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 15, 2025
Mým cílem je vyjednat napříč Evropou pozici, která skutečně pomůže nejen českým občanům a jejich… pic.twitter.com/6v1jl49KyC
„Tak to jsme ztraceni,“ komentoval pověření Danuše Nerudové coby hlavní zpravodajky ve vedení vyjednávání o cenových brzdách povolenek ETS 2 poslanec Patrik Nacher (ANO).
Tak to jsme ztraceni ?? https://t.co/Qn3za2bSmW— Patrik Nacher (@PatrikNacher) December 15, 2025
„Občane, připrav si peněženku,“ varoval raději jeden z uživatelů na X a další předpovídá budoucí cenu benzínu 500 Kč za litr, pokud vyjednávání povede Nerudová.
Občane, připrav si peněženku.— p c w (@peoplecanwin) December 15, 2025
Danuše bude vyjednávat o cenách povolenek ETS. https://t.co/EN1qALCFAB
ou, tak to bude litr benzinu za pětikilo... https://t.co/NFuzLgeKwf— MK (@Krajsicz) December 15, 2025
Další se pověření Nerudové vyjednáváním o cenových brzdách jen vysmáli.
?????? https://t.co/n1Jm8xHoiN— pakandža (@pakandzacz) December 15, 2025
???????????? https://t.co/h4PYWFDkg5— Ken (@AdamVojtechKEN) December 15, 2025
„Dnes, v těchto složitých dobách, se zamýšlíme nad tím, že konec světa se právě přiblížil,“ posteskl si další uživatel X.
Dnes, v těchto složitých dobách, se zamýšlíme nad tím, že konec světa se právě přiblížil. https://t.co/rptne0f2OF— Winetoo (@Wine_too) December 15, 2025
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová