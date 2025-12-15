„Jsme ztraceni.“ Nerudová bude vyjednávat o cenách, lidé se bojí

15.12.2025 15:40 | Monitoring

Danuše Nerudová (STAN) byla pověřená vedením vyjednávání o cenových brzdách ETS 2. Uživatelé sociálních sítí se tomu vesměs vysmáli. Někteří už předpovídají, kolik tak bude stát litr benzínu.

„Jsme ztraceni.“ Nerudová bude vyjednávat o cenách, lidé se bojí
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Europoslankyně Danuše Nerudová

Evropský parlament pověřil europoslankyni Danuši Nerudovou (STAN), aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenových brzdách ETS 2, informoval server ČT24.

Danuše Nerudová na X oznámila, že jejím cílem je vyjednat napříč Evropou pozici, která pomůže českým občanům a jejich peněženkám. Návrh na úpravu povolenek chce protlačit až do Evropské komise.

„Jsem připravena jednat nejen s nastupující českou vládou o potřebných změnách,“ uvedla Nerudová. Už dnes zahajuje jednání s kolegy v Evropském parlamentu.

„Jako parlamentní zpravodajka budu mít vliv konečnou podobu ovlivnit. V Bruselu nevyhrajete křikem, ale debatou a vyjednáváním. Čeká mě hodně práce,“ napsala na síti X.

„Tak to jsme ztraceni,“ komentoval pověření Danuše Nerudové coby hlavní zpravodajky ve vedení vyjednávání o cenových brzdách povolenek ETS 2 poslanec Patrik Nacher (ANO).

„Občane, připrav si peněženku,“ varoval raději jeden z uživatelů na X a další předpovídá budoucí cenu benzínu 500 Kč za litr, pokud vyjednávání povede Nerudová.

Další se pověření Nerudové vyjednáváním o cenových brzdách jen vysmáli.

„Dnes, v těchto složitých dobách, se zamýšlíme nad tím, že konec světa se právě přiblížil,“ posteskl si další uživatel X.

autor: Alena Kratochvílová

Diskuse obsahuje 20 příspěvků

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Nerudová., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseHorký , 15.12.2025 15:48:21
Jestli bude o těch povolenkách rozhodovat tak jako o těch diplomech, tak to je konec. To zase bude korupce. A dobře nám tak. Ta se naších občanů a naši vlasti nezastane. Tak, že zase nic.

|  6 |  0

