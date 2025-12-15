„Nejde jen o ‚nějaký cár papíru‘ nebo ‚blbé diplomatické pasy‘.“ Sbírka na drony pro Ukrajinu nefunguje

15.12.2025 15:00 | Monitoring

Poslanec Pavel Růžička (ANO) kritizuje sbírku na nákup dronů pro Ukrajinu, policie prověřuje škodu za 264 milionů korun. Organizátoři se hájí, že vše je v pořádku, nanejvýš mohlo dojít k administrativnímu pochybení, herec Ondřej Vetchý o žádném neví. Sbírka je pozastavena.

„Sbírka Nemesis podle policie způsobila veřejnosti, která se skládala na drony pro Ukrajinu, škodu 264 mil. Kč,“ upozornil na síti X poslanec Pavel Růžička (ANO), předseda komise na kontrolu Vojenského zpravodajství a místopředseda výboru pro obranu.

Koaliční zákonodárce se podivuje nad tím, jak o události informují média. V nejnovějším příspěvku uvádí: „Bohužel, nejde jen o ‚nějaký cár papíru‘ nebo ‚blbé diplomatické pasy‘ tak, jak se to tady někteří snaží zlehčovat.“

 

Jeho slova odstartovala vlnu diskusí o transparentnosti sbírky, která podle odhadů shromáždila přes 264 milionů korun, ale nyní čelí vážným obviněním z podvodu a nelegálního obchodu.

Policisté zabavili důkazy u firmy FPV Space

Projekt Nemesis, iniciovaný Skupinou D kolem herce Ondřeje Vetchého a podporovaný šéfem Armády ČR generálem Karlem Řehkou, měl za cíl vybavit ukrajinské jednotky tisíci laciných dronů z Číny za zhruba 10 tisíc korun za kus. Sbírka probíhala od března 2024 a slibovala rychlou pomoc v boji proti ruské agresi. Nicméně ve čtvrtek 11. prosince provedla Vojenská policie rozsáhlý zásah, zadržela čtyři osoby včetně podnikatele Jana Veverky, bývalého vojenského policisty Zdeňka Poula a příslušníka Vojenského zpravodajství Davida Špačka. Policisté obstavili účty sbírky, provedli domovní prohlídky a zabavili důkazy u firmy FPV Space, která drony dodávala.

Objevilo se podezření ze dvou trestných činů – podvod vůči dárcům a obchod s vojenským materiálem bez nutné licence pro vývoz do zóny konfliktu. Škoda se odhaduje právě na 264 milionů korun, což odpovídá celkové částce vybrané na drony, které měly být vyvezeny bez řádného povolení.

Městské státní zastupitelství v Praze potvrdilo, že případ je stále v rané fázi prověřování – žádné obvinění nepadlo a zadržení byla krátkodobá. Policie nyní analyzuje zabavené dokumenty a plánuje výslechy svědků.

Růžičkovy příspěvky, které mají dohromady téměř třicet tisíc zobrazení a desítky reakcí, dokládají dlouhodobou kritiku projektu. Poslanec ANO již dříve upozorňoval na nejasnosti ve financování a zapojení armády, což teď rezonuje i v dalších reakcích. Otakar Foltýn, člen skupiny D, která organizuje sbírku na drony v rámci tohoto projektu, označil celou kauzu za absurdní. Obhajoval transparentnost sbírky, herec Vetchý prohlásil, že spolupracuje s úřady a žádné pochybení nevidí.

Skupina D web sbírky deaktivovala, ale slibuje její obnovení. Vyšetřování by mohlo odhalit, zda šlo o administrativní chybu, jak tvrdil Řehka v minulosti, nebo o systémové zneužití důvěry dárců.

autor: Naďa Borská

