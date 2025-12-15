Česká pošta: Úprava poplatku za hotovostní výplatu důchodů od 1. ledna

Česká správa sociálního zabezpečení bude vyplácet od ledna 2026 České poště za každý vydaný důchod na pochůzce nebo na poštovní přepážce 94 korun oproti současným 78 korunám. Tato změna vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi ČSSZ a Českou poštou. Tento poplatek je odečítán přímo z vyplácené částky důchodu a hradí jej příjemce důchodu, pokud mu byl důchod přiznán po 1. 1. 2010. U starších důchodů hradí náklady Česká správa sociálního zabezpečení.
Chceme však klientům nabídnout jednoduchou a výhodnou alternativu – bezhotovostní výplatu důchodu na bankovní účet, která je zcela bez poplatku a probíhá rychleji i bezpečněji. Bankovní účet si můžete snadno a zdarma zřídit na kterékoliv pobočce České pošty. Zaměstnanci pošty vám rádi pomohou s jeho založením i s vyřízením změny způsobu výplaty důchodu.
Navíc pro klienty, kteří si nechají důchod posílat na účet zřízený na České poště, nabízíme doplňkové služby pro zachování komfortu. Jeden výběr hotovosti měsíčně na přepážkách pošty zdarma a jednou měsíčně donášku hotovosti na jakoukoliv adresu v ČR zdarma.
Věříme, že tato možnost přispěje ke zvýšení komfortu a bezpečnosti při výplatě důchodů.
Česká pošta provádí největší hotovostní operace v ČR, na jejichž zajištění se podílejí tisíce lidí a které provází přísná bezpečnostní opatření.
autor: Tisková zpráva