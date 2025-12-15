MESIT rozšířil testovací zázemí. Nové zařízení změří akustiku náhlavních souprav podle norem

Přístroj simuluje lidskou hlavu a ucho, včetně jejich akustických vlastností a teploty, takže výrobky lze zkoušet v podmínkách blízkých reálnému používání.
Novou technologii firma využívá při vývoji náhlavních souprav nové generace M20A s funkcí aktivního potlačení hluku (ANR), které připravuje k uvedení na trh. MESIT vyvíjí jak náhlavní soupravy pro vozidlové komunikační systémy, tak i lehčí taktickou verzi určenou pro pěší jednotky. Přesná měření útlumu hluku, přenosu hlasu i prostorového vnímání zvuku podle firmy pomáhají ladit konstrukci a parametry už v raných fázích vývoje.
MESIT, který je součástí skupiny OMNIPOL Group, má s vývojem a výrobou náhlavních souprav dlouholeté zkušenosti. Jejich varianty se používají například v obrněných vozidlech, tancích nebo speciálních mobilních prostředcích.
Náhlavní soupravy jsou součástí komunikačních systémů MESIT, zejména interkomů, které zajišťují hlasovou komunikaci posádek a propojení s radiostanicemi. Nové testovací zařízení umožní přesněji vyhodnocovat funkční vlastnosti těchto systémů jako celku. Je zároveň navrženo i pro měření při velmi vysokých úrovních hluku, včetně krátkých impulsních špiček, bez ztráty přesnosti měření. Díky tomu může firma ověřovat vlastnosti náhlavních souprav i v extrémních podmínkách a lépe hlídat shodu s přísnými mezinárodními standardy.
Instalací zařízení MESIT dále rozšířil svou akustickou komoru a posílil infrastrukturu specializovaných laboratoří. Ta zahrnuje také EMC laboratoř a laboratoř životnosti a spolehlivosti pro testování komplexních taktických komunikačních systémů.
autor: Tisková zpráva