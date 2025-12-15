MESIT rozšířil testovací zázemí. Nové zařízení změří akustiku náhlavních souprav podle norem

15.12.2025 14:25 | Tisková zpráva

Uherskohradišťská společnost MESIT asd rozšířila vývojové a testovací zázemí o zařízení GRAS 45CB Acoustic Test Fixture, které umožňuje přesné měření akustických parametrů náhlavních souprav, chráničů sluchu a sluchátek podle mezinárodních norem.

MESIT rozšířil testovací zázemí. Nové zařízení změří akustiku náhlavních souprav podle norem
Foto: MESIT
Popisek: GRAS 45CB Acoustic Test Fixture

Přístroj simuluje lidskou hlavu a ucho, včetně jejich akustických vlastností a teploty, takže výrobky lze zkoušet v podmínkách blízkých reálnému používání.

Novou technologii firma využívá při vývoji náhlavních souprav nové generace M20A s funkcí aktivního potlačení hluku (ANR), které připravuje k uvedení na trh. MESIT vyvíjí jak náhlavní soupravy pro vozidlové komunikační systémy, tak i lehčí taktickou verzi určenou pro pěší jednotky. Přesná měření útlumu hluku, přenosu hlasu i prostorového vnímání zvuku podle firmy pomáhají ladit konstrukci a parametry už v raných fázích vývoje.

MESIT, který je součástí skupiny OMNIPOL Group, má s vývojem a výrobou náhlavních souprav dlouholeté zkušenosti. Jejich varianty se používají například v obrněných vozidlech, tancích nebo speciálních mobilních prostředcích.

Náhlavní soupravy jsou součástí komunikačních systémů MESIT, zejména interkomů, které zajišťují hlasovou komunikaci posádek a propojení s radiostanicemi. Nové testovací zařízení umožní přesněji vyhodnocovat funkční vlastnosti těchto systémů jako celku. Je zároveň navrženo i pro měření při velmi vysokých úrovních hluku, včetně krátkých impulsních špiček, bez ztráty přesnosti měření. Díky tomu může firma ověřovat vlastnosti náhlavních souprav i v extrémních podmínkách a lépe hlídat shodu s přísnými mezinárodními standardy.

Instalací zařízení MESIT dále rozšířil svou akustickou komoru a posílil infrastrukturu specializovaných laboratoří. Ta zahrnuje také EMC laboratoř a laboratoř životnosti a spolehlivosti pro testování komplexních taktických komunikačních systémů.

Psali jsme:

Brno se dnes mění na střed obranných inovací. Premiérově se představí také nové „uši a ústa“ vojáků v terénu
Rekordní účast na veletrzích obranné a bezpečnostní techniky. Brno se opět stane epicentrem
Když se technika potká s vášní: Mladí konstruktéři z Brna chtějí porazit svět
Tiché zvuky zesílí, ohlušující výbuchy utlumí. Taktická inovace pomůže vojákům přežít

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MESIT asd

autor: Tisková zpráva

Ing. František Laudát byl položen dotaz

Divíte se, že lidé volí peněženkou?

Peníze nejsou všechno, ale bez nich to taky najde, i když jsou pořád věci, které si za peníze nekoupíte, jako je zdraví, svoboda, ale chápete i lidi, že jsou frustrovaní z toho, že se většina z nich má čím dál hůř?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

MESIT rozšířil testovací zázemí. Nové zařízení změří akustiku náhlavních souprav podle norem

14:25 MESIT rozšířil testovací zázemí. Nové zařízení změří akustiku náhlavních souprav podle norem

Uherskohradišťská společnost MESIT asd rozšířila vývojové a testovací zázemí o zařízení GRAS 45CB Ac…