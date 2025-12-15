50. týden na Energetické burze ČMKB

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly v 50. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 25 tisíc MWh elektřiny pro konečné odběratele v hodnotě 58 milionu korun.

50. týden na Energetické burze ČMKB
Roční kontrakty elektřiny s dodávkou v roce 2026 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2336 CZK/MWh. Roční kontrakty elektřiny s dodávkou v roce 2027 končily obchodování v nízkém napětí s kurzem 2337 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

