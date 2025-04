Česká televize: Jan Souček - Výtku radních ČT nemůžu přijmout. Padla, aniž zazněla fakta

Vážené členky a vážení členové Rady České televize,

dovoluji si vám zaslat podrobný text, který se věnuje výtce, jíž jste mi udělili na svém zasedání 12. března letošního roku. Někteří z vás ji dál komentovali v médiích stejně jako svůj pohled na moji budoucnost ve vedení České televize. I já s krátkým odstupem a v období, kdy je za námi boj o nové financování České televize, cítím potřebu předložit vám svoje vidění situace, které je založeno na empirických faktech. Třeba tím můžeme částečně oživit debatu, na níž se během jednání Rady tehdy bohužel nenašel prostor.

Znovu také zopakuji, jak už jsem vám dříve psal, že vaši výtku neberu na lehkou váhu. Měl jsem ale také dost času o jejím textu přemýšlet a dohledat všechny souvislosti. Budu rád, pokud třeba i vy s odstupem času budete ochotni s otevřenou myslí projít moji argumentaci. Veškerou mediální komunikaci v této věci jsem doposud zcela utlumil. Mimo jiné i pro mé přesvědčení, že právě vy byste měli být prvními adresáty tohoto mého zformulovaného postoje.

Prvním pochybením, které jste mi 12. března vytkli, bylo vyplácení tzv. „zlatých padáků“, tedy odměn některým odcházejícím zaměstnancům mimo rámec kolektivní smlouvy. Tento postup jste v usnesení označili za nestandardní. Konkrétně jste poukázali na dva případy ze 181 prověřovaných. Nejprve případ manažera, kterému byla vyplacena konkurenční doložka ve výši jeho celkového příjmu za šestiměsíční působení v ČT. Jaká je skutečnost? Na přelomu let 2023 a 2024 jsem zjistil, že můj předchůdce uzavřel konkurenční doložku s asi 130 zaměstnanci. Taková doložka je běžná v manažerském prostředí – zaměstnanec se zavazuje, že po určitou dobu nebude pracovat pro konkurenci, a zaměstnavatel mu za to po tuto dobu vyplácí odměnu ve výši jeho předchozího platu. Cílem je chránit společnost nebo instituci před únikem strategických a důvěrných informací. Po nástupu do funkce jsem nadbytečné užívání konkurenčních doložek okamžitě změnil. Konkurenční doložky se od počátku loňského roku uzavírají pouze s vrcholovým managementem (cca 20 osob) a většinou jen na období 3–10 měsíců. Takovou doložku obdržel i manažer, kterého jsem přijal v říjnu 2023. Po půl roce se dohodl na odchodu a vzhledem ke smlouvě mu ČT začala vyplácet sjednanou částku. Tento postup je naprosto standardní. Dozorčí komise, váš poradní orgán, ve svých závěrech uvedla, že „z dostupných dat nebyly identifikovány případy, kdy bylo přiznáno a vyplaceno odstupné zjevně nad rámec zákoníku práce a kolektivní smlouvy“. Doporučila také interně upravit pravidla pro uzavírání konkurenčních doložek. To se ale ve skutečnosti stalo už rok před tím, než jste tuto výtku vznesli. Dozorčí komise tuto informaci měla k dispozici.

Druhý citovaný případ se týkal manažera na střední úrovni řízení, který na vlastní žádost odcházel ještě před koncem zkušební lhůty a chtěl být ihned volný pro nového zaměstnavatele. Pracoval však v té době na dvou významných projektech (mimo jiné na reformě začerňování smluv). Rychlé dokončení tohoto projektu jsem považoval za důležité. Převzetí a dokončení této agendy až po výběru a nástupu nově vybraného manažera by přineslo nežádoucí prodlení. Dohodl jsem se s ním proto, že práci na projektech dokončí, nebudeme uzavírat jinou smlouvu a odměna za tuto činnost mu bude vyplacena v okamžiku ukončení pracovního poměru.

Zbytek celé kauzy je založen na úniku vybraných informací do médií. Dozorčí komise při kontrole zjistila dva výjimečné případy z celkového počtu 486 ukončených pracovních poměrů v letech 2022 a 2024, jež jste pro tuto kontrolu sami zvolili. V prvním šlo o vyplacení 17 platů – kombinace konkurenční doložky, zákonných nároků a kolektivní smlouvy. Tato částka byla vyplacena v souladu se zákonem a smluvními závazky, přesto se stala vděčným mediálním tématem. Druhý případ byl ještě výraznější – 20 platů vyplacených v roce 2022. Tento případ ale s mým vedením nijak nesouvisí, protože v té době byl generálním ředitelem Petr Dvořák. Otázkou je, proč podobné částky z roku 2024 byly podrobeny tvrdé kritice, ale nevadily o dva roky dříve.

Druhým důvodem výtky bylo „nadbytečné znepřístupňování částí smluv a objednávek uzavíraných Českou televizi nad rámec ochrany jejích legitimních obchodních zájmů.“ Právě proto, že rozsah znečitelňování smluv uveřejňovaných Českou televizí je téma, které rezonuje na jednáních rad ČT už posledních 10 let, a považoval jsem jej i já za velmi důležité pro vnímání České televize jako nanejvýš transparentní instituce, nařídil jsem hned na počátku jara loňského roku interní audit v této věci. Ten opravdu potvrdil, že odpovědní pracovníci, kteří zajišťují „začerňování“ smluv, v některých případech zahrnují do obchodního tajemství i části smlouvy, které nezbytně chráněny být nemusí. Proto jsem na počátku loňského léta obratem zadal zpracování nového interního přepisu v této věci. Ten byl vydán v září roku 2024. V měsících říjnu a listopadu pak následovalo proškolení odpovědných zaměstnanců. Jako Rada jste si taktéž na podzim loňského roku v této věci zadali kontrolní šetření u své Dozorčí komise, které mělo podle plánu proběhnout v 1. čtvrtletí roku 2025 a ověřit, jestli se praxe v začerňování zlepšila. V tak krátkém časovém intervalu mezi zavedením nových pravidel a naplánovaným šetřením Dozorčí komise už nedávalo smysl realizovat ještě znovu i interní audit se stejným zaměřením. Ve středu 12. března 2025 jste mi s výše uvedeným zdůvodněním tedy udělili výtku. Jak lze dohledat v komunikaci Dozorčí komise, kontrolní šetření v této věci však zahájila až dva dny poté, kdy už mi byla výtka udělena, tedy v pátek 14. března 2025. Díky dotazu antimonopolního úřadu v této věci vyšlo mimo jiné o měsíc později, 16. dubna 2025, najevo, že Dozorčí komise prozatím dospěla k výběru smluv, které bude posuzovat.

Obratem po udělení výtky jsme se ovšem jako management ČT obrátili na jednu znejprestižnějších mezinárodních advokátních kanceláří Rowan Legal se žádostí o provedení nezávislé kontroly oprávněnosti rozsahu znečitelňování námi zveřejňovaných smluv, a to za období od listopadu 2024 (tedy po implementaci nových pravidel) do data udělení výtky. Rowan Legal vybrali reprezentativní vzorek 25 smluv. Závěr kontroly je následující: Žádná ze zkoumaných smluv není znečitelněna nadbytečně nebo v rozporu s interními pravidly. Interní pravidla ČT jsou v souladu se zákonem. Doporučení do budoucna zní: Pokud je z důvodu ochrany obchodního tajemství potřeba znečitelnit celý odstavec, měl by zůstat čitelný alespoň jeho nadpis nebo návětí, aby čtenáři bylo jasné, o jaký typ ujednání v dané části smlouvy jde. Třetím a závěrečným bodem výtky byla moje tvrzená nevhodná komunikace ohledně novely zákona o České televizi, zejména údajné veřejné hrozby zrušením programů ČT:D, ČT art a ČT sport, a nevhodná forma i obsah předčasně ukončené kampaně v téže věci ve vysílání České televize.

Je potřeba poznamenat, že Česká televize žádnou kampaň v této věci ve svém vysílání nejen do dne vyslovení výtky, ale ani do data sepsání tohoto textu nevedla a nevede, a tudíž ji nemohla ani předčasně ukončit. V této části je tedy text výtky zmatečný a věřím, že bude příležitost si váš záměr objasnit.

Slova o tom, že, pokud zde dlouhodobě nebude politická vůle systém financování veřejnoprávních médií změnit, bude Česká televize zřejmě směřovat k redukci na tři kanály, byla ve skutečnosti mojí odpovědí na otázku, kterou mi položil redaktor INFO.CZ Vojtěch Kristen na okraj konference Fórum Media loni počátkem listopadu. Redaktor mi vzápětí oponoval, že přece už ze zákona musí ČT provozovat kanály nejméně čtyři, a já jsem vysvětloval, že nepochybně ještě řadu let by i bez zreformovaného financování musel zmíněnou trojici kanálů doplňovat kanál ČT sport, neboť sportovní práva se nutně nakupují na velmi dlouhou dobu dopředu, v některých případech máme smlouvy uzavřeny do roku 2034. A tuto dobu bude nutné využít pro diskuzi se zákonodárci o změně zákonného zadání pro Českou televizi. Neboť nikdo z televizních profesionálů nebude chtít provozovat šest „vyjedených krámů“.

Nešlo tedy o to, že bych si neuvědomoval nebo nechtěl respektovat právní limity případné redukce programů ČT, byl to můj odborný odhad vývoje bez nových poplatků vyslovený na novinářský dotaz a doplněný o patřičný kontext. Navíc, a to především, jsem to však rozhodně nebyl já, kdo téma nezbytné redukce počtu kanálů ve veřejném prostoru jako první zvednul. Už dva roky přede mnou, konkrétně 31. května 2022 aktivně zorganizoval na toto téma tiskovou konferenci můj předchůdce ve funkci generálního ředitele Petr Dvořák. Oznámil rozsáhlé propouštění, prodeje nepotřebného majetku, zakonzervování ostravského studia a přesun výroby do Brna, ukončení vysílání kanálu ČT3 a dodal: „Umím si představit spoustu věcí, umím si představit to, že Česká televize přestane provozovat ČT sport, umím si představit situaci, že přestaneme vysílat Dvojku, umím si představit, že zavřeme Art.“ Toto říkal Petr Dvořák novinářům na jaře před třemi lety. Ani tehdy mu však nikdo z dnešních členů Rady ČT poškozování dobrého jména ČT nevytkl.

Že v případě neschválení nových poplatků bude muset dojít i na škrtání kanálů pak Petr Dvořák zopakoval v červnu 2023 ve svém kandidátském projektu. Cituji: „Pokud by ale k vyřešení ekonomického výhledu v následujících letech nedošlo, bude se muset Česká televize i s takovou situací vyrovnat. Mimo jiné omezit původní tvorbu, seškrtat stávající kapacity k ní potřebné a adekvátně uzpůsobit programovou nabídku a počet kanálů.“

Vaši výtku, která naznačuje nehospodárnost při rozvazování pracovních poměrů, ignorování potřeby změnit způsob anonymizace zveřejňovaných smluv nebo nevhodnou komunikaci v podobě výhrůžek rušením kanálů ČT, s poukazem na všechno výše uvedené nemohu akceptovat jako odůvodněnou. Jako velký závazek vůči televizi, ale především vůči divákům a poplatníkům, vnímám dodržování Kodexu, zákonů, férové ohodnocení zaměstnanců v návaznosti na pracovní výsledky a maximální efektivitu v nakládání se svěřenými prostředky. To platilo ve chvílích nelehké finanční situace a vy i diváci máte mé slovo, že se to nezmění ani po navýšení poplatků.

V úctě

Jan Souček