Česká televize: Kdo bude nový Ámos sympaťák? Hlasování končí 28. března

Výroční anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky se blíží do finále. Již 28. března se diváci dozvědí jméno vítěze 26. ročníku ankety Zlatý Ámos. Svého nejoblíbenějšího učitele vybírají žáci a studenti po celé republice. Stejně jako v předchozích letech rozhodují o jedné z cen i fanoušci na webu ČT :D, kteří ze šesti finalistů volí Ámose sympaťáka.

„Každá práce je důležitá, když se dělá dobře. Ale jsou dvě profese, které já osobně považuji za mimořádně významné. A je to lékař a středoškolský učitel,“ říká patron ankety Zlatý Ámos profesor Václav Pačes a dodává: „Dobří středoškolští učitelé působí na mladé lidi v obtížné době okolo jejich puberty. Pokud se jim podaří odhalit často skrytý potenciál mladého člověka, vzbudit v něm zájem a nasměrovat ho ke kariéře, ve které se může nejlépe uplatnit, je to pro společnost ohromný vklad. A tomu pomáhá i to, když je učitel sympaťák."

Ze semifinálového kola vzešlo šest učitelů, kteří letos zastupují kraj Vysočinu, Jihočeský, Zlínský, Plzeňský, Olomoucký a Pardubický. Na slavnostním vyhlášení 28. března v pražském hotelu Olšanka získá jeden z finalistů vedle hlavního titulu Zlatý Ámos taky ocenění Ámos sympaťák.

Zatímco hlavní cenu uděluje odborná porota, Ámos sympaťák vzejde z hlasování diváků ČT :D, které probíhá na webových stránkách. K dnešnímu dni už se zapojilo víc než deset tisíc hlasujících, loni rozdali návštěvníci stránek ankety 12 250 hlasů. „ČT :D anketu podporuje od svého vzniku prostřednictvím Zpráviček a poslední tři roky dokonce vyhlašuje samostatnou cenu,“ říká výkonný ředitel programu Petr Koliha. Předloni se hlasující veřejnosti líbil soběslavský učitel Lukáš Lis stejně jako porotě. Vyhrál v konkurenci víc než osmdesáti navržených učitelů. Naopak loni si tituly rozdělili dva z finalistů – David Turek se stal Zlatým Ámosem, ocenění Ámos sympaťák připadlo Heleně Lískové. O tom, kdo zvítězí letos, lze rozhodnout do 28. března do 12 hodin.

Hlasování na webu ČT :D ZDE

Facebook ankety Zlatý Ámos ZDE

autor: Tisková zpráva