Česká televize: Kuře na Velikonoční pondělí opět peklo dobro

Velikonoční speciál televizní diváky jednoznačně zaujal. Jeho sledovanost byla nejvyšší od premiéry v roce 1999. Pořad vidělo 792 tisíc diváků, celkový zásah činil 1,2 milionu dospělých diváků. Díky tomuto úspěšnému propojení si Kuře do dopoledne 7. dubna připsalo na své konto 15 715 187 korun. Velikonoce jsou ve vysílání České televize již tradičně spojené s projektem Pomozte dětem. Pod svá křídla si jej v letošním roce vzal pořad Peče celá země, který televizním divákům přinesl večer plný silných lidských příběhů, emocí i radosti z pečení a propojil tak zábavu se solidaritou a pomocí těm, kteří ji nejvíce potřebují.
„Velmi si vážíme všech, kteří se dokážou rozdělit s ostatními a pomáhat těm nejzranitelnějším, a to v každé době. Štědrost a solidarita veřejnosti jsou pro nás opakovaně velkou inspirací i důkazem, že vzájemná pomoc má v české společnosti pevné místo. Velikonoční benefice Pomozte dětem i její propojení s oblíbeným pořadem Peče celá země ukazují, jak může veřejnoprávní televize smysluplně spojovat zábavu s pomocí druhým. Česká televize vnímá jako jednu ze svých klíčových rolí nejen informovat a bavit, ale také podporovat důležité společenské a charitativní projekty a přispívat tak k posilování solidarity napříč společností,“ připomíná generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Pomozte dětem je jedna z nejznámějších českých veřejných sbírek. Pořádají ji Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Cílem sbírky je pomáhat ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice, aby mohly žít kvalitnější a spokojenější život navzdory handicapu nebo prostředí, ve kterém vyrůstají.
„Pondělní večer byl krásným vyvrcholením celé kampaně, která v posledních týdnech spojovala lidi napříč Českem kolem jedné důležité myšlenky – pomoci dětem, které to v životě nemají jednoduché. Díky divákům České televize a pořadu Peče celá země se podařilo vybrat úžasných 15 715 187 korun na podporu znevýhodněných dětí. Každý z těchto příspěvků se promění v konkrétní pomoc – v bezpečnější prostředí, podporu i nové šance pro děti, které je opravdu potřebují. V loňském roce projekt Pomozte dětem podpořil téměř 17 tisíc dětí a díky letošní vybrané částce se dostane pomoci mnoha dalším,“ říká za Nadaci rozvoje občanské společnosti její ředitelka Gabriela Vondrušová.
„Velmi si vážíme podpory České televize i všech úžasných VIP osobností, které se zapojily do letošního benefičního speciálu pořadu Peče celá země. Díky nim, stejně jako díky divákům ČT, se letos podaří ‚upéct‘ opravdu mnoho dobrého a přinést tak pomoc znevýhodněným dětem po celé České republice. Vybrané prostředky pomohou například s pořízením kompenzačních pomůcek, zajistí rehabilitační či jinou odbornou péči, podpoří doučování a volnočasové aktivity nebo tolik důležitou psychologickou a terapeutickou pomoc. Děkujeme!“ doplňuje manažerka projektu Pomozte dětem Klára Stočesová.
Benefiční pořad Peče celá země pomáhá dětem letos dosáhl průměrné sledovanosti 792 tisíc dospělých diváků s podílem na publiku 22,63 % a celkovým zásahem 1,2 milionu diváků. Jedná se tak o druhou nejvyšší sledovanost v historii sbírky Pomozte dětem – nejvyšší sledovanost měl pořad v premiérovém roce 1999.
Diváci mohou děti podpořit v průběhu celého roku více způsoby – darem na sbírkový účet 95959595 95/0600 či na benefiční účet 273354728/0600 a zasláním dárcovské SMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru DMS KURE 30 nebo DMS KURE 60 nebo DMS KURE 90 nebo DMS KURE 190 nebo DMS KURE 290 nebo DMS KURE 490. Kdykoliv lze také odeslat trvalou dárcovskou DMS ve tvaru DMS TRV KURE 30 nebo DMS TRV KURE 60 nebo DMS TRV KURE 90 nebo DMS TRV KURE 190 nebo DMS TRV KURE 290 nebo DMS TRV KURE 490 rovněž na telefonní číslo 87 777. Zájemci se mohou stát také členy Klubu přátel Kuřete. Pomůže i nákup na e-shopu ZDE.
Zdroj dat sledovanosti: ATO, živě + TS0 + BS
