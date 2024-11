Česká televize: Seriály Limity a Děcko, minisérie Dcera národa i tři komedie

„Na obrazovkách České televize nás opět čeká rok nabitý novinkami. Hned v lednu se můžeme těšit na dva seriály Limity a Děcko, které mají svými tématy velký společenský přesah. V květnu diváky pobaví hned tři komedie, u nichž se nejen zasmějete, ale i zamyslíte nad svým zdravím. V programu bude i řada premiérových dokumentů a oceňovaných filmů, které ještě nedávno byly v kinech,“ říká generální ředitel České televize Jan Souček.

Seriál Limity natočil podle svého námětu a scénáře režisér Petr Zelenka. Během osmi lednových a únorových večerů nabídne příběh, jak se podnikatel s toxickým odpadem Karel Kadlec, jehož role se s originalitou sobě vlastní chopil Aleš Háma, promění v ikonu ekologických aktivistů a manželský spor přeroste v téměř celospolečenský konflikt. „Asi nikdo nečeká, že by televizní seriál předložil recept na řešení ekologické krize. Limity ale nastolují otázky a provokují nás, abychom na ně hledali odpovědi, a co je pro mě to nejpodstatnější, je fakt, že to Petr Zelenka v Limitech dělá velice zábavným způsobem,“ prozradila kreativní producentka ČT Kateřina Ondřejková.

Dalším seriálovým počinem bude Děcko spoluautorek Kateřiny Krobové a Lucie Macháčkové. Desetidílný rodinný seriál vypráví příběh svobodné matky v hlavní roli s Judit Pecháček, která zjišťuje, že je potřetí těhotná a rozhodne se pro velmi neobvyklé řešení své životní situace. „Námět a posléze scénáře mě nadchly originalitou, zaujala mě tematika náhradního rodičovství a v neposlední řadě mě lákala možnost pracovat s autorkami, které mají za sebou velmi úspěšné projekty, ale v oblasti televizního seriálu debutují. Líbí se mi jejich tah na branku i smysl pro humor,“ říká kreativní producentka Alena Müllerová. Režie seriálu, jenž řeší závažné téma, ale scénář je plný gagů a humorných, odlehčených situací, se ujala tvůrčí dvojice Rozálie Kohoutová a Radim Špaček.

V novém roce se na televizní obrazovky chystá také Dcera národa. Drzá, romantická komedie z období 19. století ve formátu šestidílné minisérie, natočená podle skutečného životního příběhu Zdeňky Havlíčkové režisérskou dvojicí Cristina Gro?an a Matěj Chlupáček. Dceru, sirotka po velikánovi Karlu Havlíčku Borovském, jejíhož osudu se iniciativně chopí čeští obrozenci, ztvárnila Antonie Formanová.

Komedie se zdravotní tematikou

„Těšit se diváci mohou na hvězdně obsazené komedie o tom, že i malý problém vám může hodně zlepšit život,“ říká kreativní producent Jaroslav Sedláček k trojici filmů režisérů Jiřího Vejdělka a Tomáše Bařiny Tom je v tom, Když lumpa trápí pumpa a Kotrmelce pana herce. Půjde opět o příběhy lidí, jejichž každodenní běh nečekaně zastaví choroba. Někdy banální, jindy spíš komická, ale i vyloženě bizarní. Zatímco se s ní hlavní hrdinové snaží utkávat dle svého naturelu, schopností a životních zkušeností, nastalé okolnosti je stále víc nutí redefinovat své dosavadní vztahy a život vůbec. Do další životní etapy tak vybíhají silnější v duchu hesla: lékař léčí, láska uzdravuje!

Z filmového plátna se na obrazovky ČT přesunou snímky Sucho, Tancuj Matyldo, Manželé Stodolovi, Němá tajemství a Lesní vrah. Z celovečerních dokumentárních filmů se můžete těšit na úspěšné snímky Nikdo mě nemá rád, Tichá pošta, Dakar Sistaz, celovečerní dokumentární film Ta druhá či Za oponou velehor, dokument Dům bez východu a neuvěřitelnou cestu autem Žlutá žába pluje na východ.

V roce 2025 slaví Česká televize šedesát let s večerníčkem. Dětští diváci se mohou těšit na premiérové pokračování seriálu Jezevec Chrujda a na řadu nejoblíbenějších večerníčků, které ČT v uplynulých letech vysílala. Na obrazovkách ČT :D se objeví pořady Nejlepší den a Ty Brďo! či velšský hraný seriál Bex. Kromě toho budou mladší diváci moci sledovat britskou pekařskou soutěž dětí ve věku od 9 do 15 let Junior Bake Off.

Dokumenty, záznamy vystoupení nebo zahraniční akvizice

ČT art pak nabídne cestování za nejatraktivnějšími objekty současného českého sochařství v pořadu Krajinou soch, třetí řadu oblíbeného cyklu Ikony Kamila Střihavky nebo záznamy úspěšných vystoupení operních velikánů jako Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Maria Callas, Jonas Kaufmann, Mirella Freniová nebo Bryn Terfel.

ČT2 připravila do vysílání také celou řadu premiérových dokumentů Krajina Dana Bárty, C. a k. Technické památky českých zemí, Po proudu českých řek, Naše generace, Po nás potopa nebude, Metrokosmos, Stezka Českem II a Mistři medicíny III.

Česká televize pořídila pro diváky i řadu zahraničních filmů a seriálů. Italský seriál Srdce ukáže ambice a lásky personálu kardiochirurgického oddělení nemocnice na sklonku 60. let. Dánský seriál Každý den se rodí život představí sestřičky a lékaře porodnického oddělení, kteří jsou každý den svědky radosti, trápení a všedních zázraků. Pro fanoušky napětí pak bude na obrazovkách ČT italský kriminální seriál Vyšetřuje Imma Tataranni.