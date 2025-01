Česká televize je posedmé v řadě nejsledovanější televizní skupinou, rekord slaví Déčko i ČT sport

Lídrem trhu byla ve sledovanosti za celý den, nadprůměrný výsledek zaznamenala ČT také v hlavním vysílacím čase, kdy podíl na sledovanosti dosáhl na 30,75 %. Nejvyhledávanějším pořadem roku se stalo finále mistrovství světa v ledním hokeji, ze seriálové tvorby byl nejsledovanější Docent II, ze zábavních pořadů pak StarDance. Rekordní zájem od začátku svého vysílání slaví ČT :D a ČT sport.

„Stát se sedmkrát v řadě nejsledovanější televizní skupinou je pro nás nejen velká pocta, ale i závazek. V roce 2024 ukázala Česká televize, jak široká může být nabídka veřejnoprávní služby – od dramatické a zábavní tvorby přes pořady pro děti a mládež, kvalitní zpravodajství a dokumenty až po mimořádně úspěšné sportovní přenosy,“ říká generální ředitel České televize Jan Souček a dodává: „Programy ČT odvysílaly více než padesátku nejsledovanějších pořadů uplynulého roku a za tuto přízeň velmi děkujeme.“

Diváky Jedničky zaujal nejvíce sváteční program České televize, nejsledovanějším pořadem ČT1 se tak stala štědrovečerní pohádka Tři princezny, kterou si včetně odložené sledovanosti nenechalo ujít 2,40 milionu diváků starších čtyř let při podílu na sledovanosti 53,45 %. Druhou příčku obsadil už kultovní Anděl Páně 2 se zájmem 2,10 milionu dětských i dospělých diváků při podílu 44,43 %. Nejvíce vyhledávaným pořadem ze zábavní a dramatické tvorby byla třináctá řada StarDance, kterou v průměru sledovalo 1,78 milionu diváků starších čtyř let při podílu 44,90 %, druhou příčku obsadilo pokračování kriminální minisérie Docent, které si pustilo 1,38 milionu diváků starších patnácti let při podílu 35,65 %. Nejen co do sledovanosti, ale také z pohledu osvěty zaujal seriál Smysl pro tumor s průměrnou sledovaností 1,37 milionu dospělých diváků při podílu 31,22 %. ČT1 za celý rok dosáhla průměrného podílu na sledovanosti 16,08 %.

Z filmové tvorby vysílané na ČT1 diváci ocenili Jiřinu Bohdalovou ve snímku Svatá, konkrétně drama sledovalo 1,24 milionu dospělých diváků při podílu 32,02 % nebo film uvedený ke dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany, dobový snímek Smetana sledovalo 825 tisíc diváků při podílu 20,94 %.

Program ČT2 dosáhl na druhý nejlepší výsledek v posledních pěti letech. Diváky Dvojky nejvíce zaujal cyklus vlastní tvorby Stezka Českem, který si nenechalo ujít 304 tisíc diváků. Druhou příčku obsadil solitérní dokument Tajemství života Bedřicha Smetany se sledovaností 300 tisíc diváků. Třetí příčku obsadila Výborná SHOW s průměrnou sledovaností 264 tisíc diváků, která se v říjnu přesunula z ČT2 na ČT1. Diváky zaujaly také desetidílné Naše lázně s průměrnou sledovaností 258 tisíc. Dvojku sledovalo v průměru 4,15 % diváků televizního trhu.

Zpravodajství ČT potvrdilo svoji roli a vysoký zájem diváků v době mimořádných událostí, například během voleb do Evropského parlamentu, voleb do zastupitelstev krajů a zejména v době zářijových povodní. Povodňové zpravodajství ČT24 vnímali diváci jako svůj hlavní informační zdroj, kdy 15. září dokázala Čtyřiadvacítka oslovit 3,1 milionu diváků starších čtyř let, což znamená největší zásah od začátku pandemie covid-19 v březnu 2020. Program ČT24 se s podílem na sledovanosti 4,13 % dostal na průměr let 2014–2019.

Hlavní zpravodajskou relaci Události na stanicích ČT1 a ČT24 sledovalo v průměru 786 tisíc diváků při podílu na trhu 26,73 %. Události dosahují na stabilní hodnoty z předcovidových let 2013–2019 a jsou současně jedinou hlavní zpravodajskou relací, která si ve srovnání se stavem před deseti lety dokázala udržet stabilní zájem diváků.

ČT sport s průměrným podílem na sledovanosti 4,57 % slaví nejvyšší roční výkon od zahájení svého vysílání v roce 2006. Mistrovství světa v ledním hokeji, které hostily stadiony v Praze a Ostravě, zaujalo na programu ČT sport 6,82 milionu diváků. Finálové utkání Česko–Švýcarsko sledovalo v televizi nebo na internetu 3,74 milionu dětských i dospělých diváků při podílu 76,14 %. Zápas se tak stal nejen nejsledovanějším přenosem na programu ČT sport v jeho historii, ale také nejvyhledávanějším pořadem všech televizních stanic od roku 2022. Svoji přízeň věnovali diváci také sportovnímu programu ČT během letních olympijských her v Paříži, mistrovství Evropy ve fotbale nebo světového šampionátu v biatlonu konaném v Novém Městě na Moravě.

Rekord oslavuje také program ČT :D, který dosáhl na nejlepší výsledek od začátku svého vysílání v roce 2013. V dětské divácké skupině ve věku 4–12 let v čase svého vysílání dosáhlo Déčko na podíl na sledovanosti 31,29 % a mezi mladšími dětmi ve věku 4–9 let dokonce 36,45 %. Celkový podíl České televize mezi dětmi 4–12 let v čase mezi 6:00 a 20:00 hodin dosáhl na rekordních 43,43 %. Děti z vlastní premiérové tvorby na Déčku ocenily zejména premiérové večerníčky Čtyřlístek, Viki, sůva z nudlí nebo Kdopak by se čertů bál II. Zaujal je i seriál Elin supertajný deník nebo dlouhodobě oblíbené série Terčin zvířecí svět, Draci v hrnci a Tamtam.

Diváci na kulturní stanici ČT art nejvíce sledovali hořkou komedii Studia DVA Tři grácie z umakartu se sledovaností 158 tisíc a premiérový dokument Cimrmani zblízka, který si nenechalo ujít 136 tisíc diváků. ČT art dosáhl na podíl sledovanosti 1,03 %, což je druhý nejvyšší výsledek od začátku vysílání stanice.

Vánoce i Silvestr ve společnosti České televize

Svátky trávili diváci s Českou televizí, pohádkový program dokázal mezi 24. a 26. prosincem oslovit 7,3 milionu diváků starších čtyř let. Celkem nabídku ČT vyhledalo v průměru 44,43 % diváků přítomných u obrazovek.

ČT opanovala program i poslední den v roce a stala se tak nejsledovanější televizní skupinou 31. 12. 2024 při podílu na sledovanosti 39,01 %. Diváky z nabídky všech TV stanic nejvíce zaujala Všechnopárty se sledovaností 1,21 milionu dospělých diváků a podílu na trhu 34,86 %. Bavila také Muzikálová noc plná hvězd, během které pro 935 tisíc diváků zazpívala to nejlepší z českých a světových muzikálů Helena Vondráčková, Monika Absolonová, Bára Basiková a další představitelé tuzemské hudební scény.

Novoroční program v hlavním vysílacím čase zahájí drama Bratři. Televizní premiéru koprodukčního filmu ČT, který získal Českého lva za nejlepší film roku 2023, nabídne program ČT1 od 20:10 hodin.

Pokud není uvedeno jinak, data jsou vždy za skupinu diváků 15+.

Zdroj: ATO-Nielsen, živá v TV + TS0-3, ke dni 1. 1. 2025