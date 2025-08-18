Komunistku nenechali podepsat dopis na podporu Gazy. Má vzkaz pro Patočku

18.08.2025 22:29 | Monitoring

Komunistům se nelíbí, že jejich podpisy byly vyškrtnuty z otevřeného dopisu českých novinářů na podporu kolegů v Gaze. Publicistka a politička Petra Prokšanová (KSČM) se rozčílila kvůli kádrování. KSČM je podle ní jediná politická strana, která stojí na straně palestinského lidu od samého počátku. Spolu se čtyřmi dalšími kolegy dopis podepisuje, ať se to iniciátorům líbí, nebo ne.

Foto: Se svolením Petry Prokšanové
Popisek: Petra Prokšanová

Komentář k otevřenému dopisu českých novinářů na podporu novinářů v Gaze, z kterého byli vyloučeni novináři komunističtí, zveřejnila publicistka a politička Petra Prokšanová (KSČM). „A už toho mám opravdu plný zuby! Nechápu, kde se v lidech jako je Jakub Patočka – bývalý člen strany Zelených a Sociální demokracie – bere drzost neustále někoho kádrovat. Tím spíš, když jde o téma tak závažné jako je genocida v Gaze a vraždění novinářů,“ vyjádřila své rozhořčení členka KSČM Petra Prokšanová.

Zdroj: Petra Prokšanová

KSČM je podle ní jediná politická strana, která stojí na straně palestinského lidu od samého počátku. „Jsou to komunističtí novináři a publicisté, kteří o situaci v Gaze informují v Týdeníku Naše pravda s desetitisícovými dosahy. Jsou to komunisté, kteří chodí pravidelně na demonstrace. Jsou to komunisté, kteří neustále konfrontují vládní politiky,“ uvádí komunistická novinářka.

Mgr. Petra Prokšanová

  • KSČM
  • mimo zastupitelskou funkci
Dále píše: „Vyzvali jste v Deníku Referendum novináře, aby připojili svůj podpis pod váš otevřený dopis, ve kterém se obracíte na českou vládu a prezidenta, aby pomohli novinářům v Gaze, které Izrael trýzní hladem a záměrně zabíjí. A my, komunističtí novináři a publicisté, jsme vaše volání vyslyšeli spolu s dalšími 253 signatáři.“

Odstranění podpisů ji rozčílilo. „Vaše reakce je odporná. Mě rozhodně nebude nikdo vylučovat z veřejné debaty!!! Jestli jste se, Jakube, bál, že pět komunistických podpisů bude vadit médiím, tak teď se o tom otevřeném dopise, ze kterého jste ty toxické komunisty vyškrtnul, dozví zaručeně všichni. Udavte se tím antikomunismem! Pod ten váš dopis, který považuji za dobrý počin, přidávám i naše podpisy, ať se vám to líbí, nebo ne!“

A připojila následující jména: „Monika Hoření, předsedkyně Spolku českých novinářů, Ludvík Šulda, šéfredaktor týdeníku Naše pravda, Helena Kočová, redaktorka týdeníku Naše pravda, Milan Krajča, publicista, Petra Prokšanová, publicistka.“

V otevřeném dopise českých novinářů vládě a prezidentovi republiky se uvádí: „Žádáme vás o akci. Teď. My, níže podepsaní novináři, jako obhájci pravdy a transparentnosti požadujeme okamžitý konec záměrnému trýznění hladem a cílenému zabíjení novinářů v Gaze Izraelem. Novináři v Gaze jsou zabíjeni hladem. Nikoli metaforicky. A nijak pomalu. Nýbrž záměrně, právě nyní, za přihlížení celého světa.“
 
Novináři se obrací na českou vládu a prezidenta s výzvou, aby bezodkladně konali kvůli kritické situaci kolegů v Gaze. Výzva je prakticky doslovným překladem dokumentu, který vládám, mezinárodním organizacím, mediálním institucím a občanské společnosti adresovala skupina renomovaných mezinárodních organizací, mimo jiné Výbor na obranu novinářů, Reportéři bez hranic či Mezinárodní tiskový institut.
 

autor: Naďa Borská

