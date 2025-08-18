Komunistku nenechali podepsat dopis na podporu Gazy. Má vzkaz pro Patočku

Komentář k otevřenému dopisu českých novinářů na podporu novinářů v Gaze, z kterého byli vyloučeni novináři komunističtí, zveřejnila publicistka a politička Petra Prokšanová (KSČM). „A už toho mám opravdu plný zuby! Nechápu, kde se v lidech jako je Jakub Patočka – bývalý člen strany Zelených a Sociální demokracie – bere drzost neustále někoho kádrovat. Tím spíš, když jde o téma tak závažné jako je genocida v Gaze a vraždění novinářů,“ vyjádřila své rozhořčení členka KSČM Petra Prokšanová.
KSČM je podle ní jediná politická strana, která stojí na straně palestinského lidu od samého počátku. „Jsou to komunističtí novináři a publicisté, kteří o situaci v Gaze informují v Týdeníku Naše pravda s desetitisícovými dosahy. Jsou to komunisté, kteří chodí pravidelně na demonstrace. Jsou to komunisté, kteří neustále konfrontují vládní politiky,“ uvádí komunistická novinářka.
Mgr. Petra Prokšanová
Dále píše: „Vyzvali jste v Deníku Referendum novináře, aby připojili svůj podpis pod váš otevřený dopis, ve kterém se obracíte na českou vládu a prezidenta, aby pomohli novinářům v Gaze, které Izrael trýzní hladem a záměrně zabíjí. A my, komunističtí novináři a publicisté, jsme vaše volání vyslyšeli spolu s dalšími 253 signatáři.“
Odstranění podpisů ji rozčílilo. „Vaše reakce je odporná. Mě rozhodně nebude nikdo vylučovat z veřejné debaty!!! Jestli jste se, Jakube, bál, že pět komunistických podpisů bude vadit médiím, tak teď se o tom otevřeném dopise, ze kterého jste ty toxické komunisty vyškrtnul, dozví zaručeně všichni. Udavte se tím antikomunismem! Pod ten váš dopis, který považuji za dobrý počin, přidávám i naše podpisy, ať se vám to líbí, nebo ne!“
A připojila následující jména: „Monika Hoření, předsedkyně Spolku českých novinářů, Ludvík Šulda, šéfredaktor týdeníku Naše pravda, Helena Kočová, redaktorka týdeníku Naše pravda, Milan Krajča, publicista, Petra Prokšanová, publicistka.“
autor: Naďa Borská