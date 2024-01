Česká televize pošesté v řadě ovládla televizní trh, nejsledovanějším pořadem roku byla štědrovečerní pohádka

reklama

Dařilo se i tematickým stanicím, Déčko mělo nejlepší výsledek od začátku vysílání. Nejsledovanějším pořadem roku byla štědrovečerní pohádka Klíč svatého Petra. V seriálové tvorbě dominovala minisérie Docent.

„Pošesté v řadě vložili diváci svoji přízeň do České televize. To, že jsme se stali nejsledovanější skupinou televizního trhu je pro nás velká pochvala, ale současně i závazek. A my ho bereme skutečně vážně. I v nadcházejícím roce se tak diváci budou moci těšit na premiérovou dramatickou i zábavnou tvorbu, kvalitní zpravodajský a sportovní servis, ale také na kulturní, dokumentární nebo dětské pořady,“ hodnotí úspěšný rok generální ředitel České televize Jan Souček.

S náskokem více než dvou procentních bodů na komerční vysílatele se stala Česká televize lídrem trhu pošesté v řadě. Mimořádně se dařilo jak stanici ČT1, tak i ČT2, která si připisuje nejlepší výsledek od roku 2017.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 2% Nelíbil 24% Nesledoval jsem ho 74% hlasovalo: 5751 lidí

Česká televize odvysílala šest nejsledovanějších pořadů roku. Diváky Jedničky nejvíce bavily pohádky, ta štědrovečerní se stala jak nejsledovanějším pořadem ČT1, tak i nejvyhledávanějším v rámci celého televizního trhu, celkem si ji pustilo 2,96 milionu diváků 4+, při podílu na sledovanosti 60,95 %. Na druhém místě se umístila koprodukční pohádka z 25. prosince Tři zlaté dukáty s 2,42 miliony diváky 4+, při podílu 50,96 %. Nejvíc sledovaným dramatickým cyklem byla minisérie Docent s 2,1 miliony lidí u obrazovek. Diváky prvního programu bavilo i Místo zločinu České Budějovice, Volha, druhá řada Kukaček, OKTOPUS nebo dvanáctá řada taneční soutěže StarDance, která vyvolala mezi diváky největší ohlas od druhého ročníku v roce 2007. Celková průměrná sledovanost poslední řady dosáhla na 1 milion a 619 tisíc 15+, při podílu 41,74 %.

Nadprůměrný zájem na Dvojce zaznamenaly cykly vlastní tvorby, jako Modrá krev III, se sledovaností 544 tisíc diváků, dále Příběhy starých hospod nebo Stopy Járy Cimrmana a solitérní dokumenty Jaroslav Hašek, skutečný a neznámý a Černí Češi. Úspěch také registrují zahraniční akviziční filmy v rámci víkendového vysílání.

Ze zpravodajství si nejlépe vedl servis při mimořádných událostech, jako například při prezidentské volbě, inauguraci prezidenta, korunovaci Karla III nebo při tragických událostech předvánočního období. ČT24 zaznamenala nárůst sledovanosti oproti předcovidovým letům 2014-2019, dosáhla tak na podíl sledovanosti 4,44 %. Události na stanicích ČT1 a ČT24 v průměru sledovalo 800 tisíc diváků, při podílu na sledovanosti 26,72 %. Události jsou také jedinou zpravodajskou relací, která si ve srovnání se stavem před deseti lety dokázala udržet stejný zájem diváků.

Meziročně opět nejvíce rostlo Déčko, sledoval ho největší počet diváků od začátku vysílání v roce 2013, podíl na sledovanosti dosáhl na 30,50 % ve skupině 4-12 let. Déčko dosáhlo i vyššího podílu sledovanosti u starších dětí 10-12 let, celkem více než 18 %, což je suverénně nejvíce od začátku vysílání. Podíl na sledovanosti celé České televize se u dětí 4-12 let v čase mezi 6:00 a 20:00 hodin vyšplhal na hodnotu 41,94 %, což je nejvíce od roku 1997. Art pak zaznamenal druhý nejlepší výsledek od spuštění stanice, nejvíce diváků přitáhl Korunovační koncert pro Karla III.

Česká televize se stala nejsledovanější skupinou na trhu i 31. 12. 2023 při podílu na sledovanosti 40,78 %. Nejsledovanějším pořadem posledního dne roku se na ČT1 stala tradiční silvestrovská Všechnopárty, kdy ji sledovalo 1,11 milionu diváků 15+, při podílu na sledovanosti 29,61 %. Druhým nejvyhledávanějším pořadem na ČT1 byl pořad Silvestr – pořád nás to baví, který vidělo 1,08 milionu diváků 15+, při podílu na publiku 32,93 %. Silvestrovské vydání zábavné show Zázraky přírody, si pustilo 930 tisíc diváků.

Novoroční program České televize odstartuje komedie Vánoční příběh, kterou nabídne 1. ledna program ČT1 ve 20:10 hodin.

Pokud není uvedeno jinak, data jsou vždy za skupinu diváků 15+.

(zdroj dat: ATO – Nielsen, 1. 1. 2024, živá v TV + TS0-3, ke dni 1. 1. 2024)

Psali jsme: Česká televize: Adventní koncerty hlásí mimořádný úspěch, na pomoc potřebným zaslali lidé přes dvacet milionů Česká televize odvysílá projevy představitelů státu, první už dnes večer Česká televize obsadila další důležitý post v Evropské vysílací unii Česká televize: Jiří Strach se vrací k Docentovi, začalo natáčení nových dílů úspěšné minisérie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE