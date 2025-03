České dráhy: Baltic expressy vozí cestující už 3 měsíce. Na noční spoje přibude lůžkový vůz

„Naše nové vlaky Baltic express za první tři měsíce provozu ujely už skoro 640 tisíc kilometrů, což je jakoby šestnáctkrát obkroužily celou zeměkouli. Z české strany vidíme největší zájem o cestování v úseku mezi Prahou a Wrocławí, kde nabízíme přímé spojení poprvé v historii s dojezdovým časem pod 4 hodiny. Těší nás, že v rámci hodnocení spokojenosti s cestou patří Baltic expressy mezi nejlépe hodnocené linky s průměrnou hodnotou 4,37 hvězdiček z 5,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec a pokračuje: „Ve spolupráci s polským partnerským dopravcem PKP Intercity se pilně chystáme na zvýšenou poptávku po cestování v letní sezoně a do pilotního provozu od poloviny dubna na dva ‚noční‘ spoje přidáme lůžkový vůz. Už nyní přitom jednáme o dalších novinkách na Baltic expressech od příštího jízdního řádu.“

„Vlaky Baltic Express představují náš společný úspěch. Spoj byl uveden do provozu v zimě a mnoho cestujících se okamžitě rozhodlo pro možnost cestovat s PKP Intercity a Českými drahami na nové trase. Na jaře očekáváme další příliv cestujících, proto jsme pro ně připravili novou službu – lůžkové vozy umožňující ještě pohodlnější cestování z České republiky do Polska. Přeji všem příjemnou cestu,“ říká Janusz Malinowski, předseda představenstva PKP Intercity.

Na území České republiky vlaky tvoří celkem 4 vozy, včetně jednoho vozu první třídy dopravce PKP Intercity. Na palubě je na území České republiky k dispozici občerstvení ve formě palubního minibaru JLV. Další vozy, včetně jídelního vozu, jsou do soupravy přidávány ve Wrocławi a jsou z vozby dopravce PKP Intercity. České dráhy navíc plánují od příštího jízdního řádu na Baltic expressy nasadit i vlastní bistrovůz. Vlaky cestujícím nabízejí také např. palubní Wi-Fi síť nebo možnost dobíjet cestovní elektroniku. Ve vlaku jsou zařazeny vozy pro cestování osob na vozíku a přepravu jízdních kol.

České dráhy a PKP Intercity navíc posílí spoje před očekávaným náporem cestujících během letní sezony. Na dva noční spoje EC 460 (odjezd ze stanice Praha hl.n. každý den v 18:51) a EC 461 (odjezd ze stanice Gdynia Głowna každý den ve 23:12) budou od 14. dubna zařazeny klimatizované lůžkové vozy PKP Intercity WLAB 9 bmnouz s 8 třílůžkovými oddíly s celkovou kapacitou 24 lůžek, přičemž každé kupé bude k dispozici ve variantě Single, Double či Triple. Vozy budou současně vybavené sprchou. Prodej jízdenek a lůžkových příplatků již ČD zahájily.

Spoje s lůžkovými vozy nabídnou komfortní spánek na cestě do tzv. Trojměstí nejméně do konce letošního srpna. Případné prodloužení provozu od 1. 9. 2025 pak bude závislé na vyhodnocení úspěšnosti pilotního provozu.

S nákupem jízdenky se vyplatí zbytečně neotálet

Stejně jako u dalších dálkových vlaků národního dopravce i zde platí, že kdo chce cestovat co nejvýhodněji, pořizuje si jízdenky v co největším předstihu. Při včasném nákupu jízdního dokladu můžete dojet k moři za méně než 800 korun, ceny jízdenek do Wrocławi pak začínají na cenách pod 400 Kč. Cena lůžkového příplatku v třílůžkovém oddíle je pak 765 Kč bez ohledu na ujetou vzdálenost. Cestující v lůžkovém voze pak má v ceně snídaňový a také hygienický balíček . Při on-line nákupu jízdenek na Baltic express do Polska na e-shopu Českých drah www.cd.cz nebo v mobilní aplikaci Můj vlak získáte také bezplatnou rezervaci, která je na polském území pro cestu nezbytná.

