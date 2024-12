České dráhy: Druhý adventní víkend bude znovu patřit mikulášským vlakům

Kompletní přehled všech speciálních jízd najdete na webovém portálu Vlakem na výlet ZDE.

Mikulášským expresem okolo Olomouce

O druhé adventní neděli 8. prosince si nenechte ujít jízdu mikulášského expresu s parní lokomotivou Rosničkou (464.202), který vyrazí z olomouckého hlavního nádraží hned dvěma směry.

První vlak vyjede z olomouckého hlavního nádraží v 10:20 hod., kdy se vydá přes Grygov a Brodek u Přerova do Přerova a zpět. Ve 13:35 hod. pak expres zamíří z Olomouce druhým směrem, a to přes Štěpánov, Červenku a Mohelnici do Zábřehu na Moravě a zpět.

V soupravě historických vozů pojede Mikuláš s čertem a andělem a společně podarují děti drobným dárkem. Ve vlacích platí povinná rezervace místa k sezení, která je součástí jízdenky. Do vlaku tak lze nastoupit pouze s předem zakoupenou jízdenkou, které se prodávají ve všech pokladnách ČD a v letošním roce nově také na e-shopu ČD (ZDE) do vyčerpání kapacity vlaků.

Podrobnosti o jízdě včetně jízdního řádu jsou na stránkách ZDE.

S Mikulášem, čertem a andělem po Bechyňce

Mikulášský vlak po naší nejstarší elektrifikované trati mezi Táborem a Bechyní pojede v sobotu 7. prosince. Ve vlaku, který poveze historická lokomotiva Bobinka, budou cestujícím dělat společnost Mikuláš, čerti a andělé. Děti se mohou těšit na nadílku.

Mikulášský vlak bude odjíždět z Tábora v 15:25 a do Bechyně přijede v 16:30. Z Bechyně zpět do Tábora bude odjíždět v 18:27. V Bechyni si budou cestující moci prohlédnout remízu, kde budou k vidění modelové kolejiště a také historická elektrická lokomotiva Koloběžka. K zahřátí se bude podávat punč.

Jízdenky s povinnou rezervací míst se prodávají ve všech pokladnách ČD a na e-shopu ČD ZDE. Detaily o vlaku naleznete ZDE.

Vlakem na křivoklátský advent

O Mikulášský vlak pojede na Křivoklát v sobotu 7. prosince z Plzně a zastaví i v Rokycanech. Ve vlaku vám budou dělat společnost Mikuláš a jeho družina a děti se mohou těšit na nadílku.

Vlak odjíždí v 9:05 z plzeňského hlavního nádraží a po zastávce v Rokycanech (9:18–9:20 ) přijede v 10:22 na Křivoklát. Na hradě se koná každoroční předvánoční akce – adventní jarmark, kde pořídíte vánoční dárky a suvenýry.

Na zpáteční jízdu se vlak vydá z Křivoklátu ve 14:47 a přes Rokycany a zastávku Plzeň-Doubravka dojede v 16:24 na plzeňské hlavní nádraží.

Jízdenky je nutné zakoupit v předprodeji v pokladnách ČD nebo v e-shopu ČD ZDE.

Detaily o programu naleznete ZDE.

Mikulášské jízdy po chebském trianglu

V sobotu 7. prosince vypravíme tři historické motorové vlaky z Chebu, které projedou po krásném chebském viaduktu, svezou vás do Františkových Lázní a pak přes Tršnice zpět do Chebu. Ve vlaku potkáte Mikuláše s čertem a andělem. Součástí vlaku bude bistrovůz, kde si můžete pochutnat na něčem dobrém včetně vánočního svařáku.

Mikulášské vlaky odjíždějí z Chebu v 11:00, 13:00 a v 15:00. Za 11 minut dojedou do Františkových Lázní a za dalších 15 minut zastaví v Tršnicích. Zpět do Chebu s nimi přijedete v 11:43, 13:43, resp. v 15:43 hod.

Jízdenky je nutné rezervovat předem na tel.: 723 548 728 (lze i sms či přes WhatsApp) nebo na e-mailu sergejcheb@seznam.cz.

Více informací o programu naleznete na webu ZDE.

Parním vlakem na Valašský mikulášský jarmek

Mikulášská jízda je připravená v sobotu 7. prosince také na Valašsku. Mikulášský vlak vyrazí na svoji cestu v 8:20 Valašského Meziříčí a přes Jablůnku, Vsetín, Valašskou Polanku a Horní Lideč přijede do Valašských Klobouk v 9:55. Po krátké přestávce bude parní souprava pokračovat z Valašských Klobouk (odj. 10:20) do Bylnice. V 11:40 pak odjede zpět do Valašských Klobouk, odkud se ve 14:05 vydá na zpáteční cestu do Valašského Meziříčí, kam dorazí v 15:34.

Historický vlak s parní lokomotivou Velký bejček (423.041) a soupravou historických vozů bývalé 3. třídy poveze na své palubě Mikuláše s andělem a čertem.

Ve vlacích platí povinná rezervace místa k sezení, která je součástí jízdenky. Do vlaku tak lze nastoupit pouze s předem zakoupenou jízdenkou, které se od 8. listopadu 2024 prodávají ve všech pokladnách ČD, a to do vyčerpání kapacity míst k sezení.

Detaily jsou ZDE.

Mikuláš se Všudybylkou na Karlovarsku

Druhou adventní neděli 8. prosince se můžete svézt mikulášským parním vlakem na Karlovarsku. Historický vlak v čele s parní lokomotivou Všudybylkou (354.195) pojede po trase Karlovy Vary – Sokolov – Cheb – Mariánské Lázně a zpět.

Parní vlak odjíždí v 9:45 hod. z Karlových Varů. V Sokolově do něj můžete přistoupit od 10:15 do 10:35, na nádraží v Chebu bude stát od 11:08 do 11:40 a do Mariánských Lázní s ním přijedete ve 12:15. Na zpáteční jízdu po stejné trase se parní vlak vydá z mariánskolázeňského nádraží ve 12:55.

Prodej jízdenek bude zajištěn pouze u vlakvedoucího před odjezdem vlaku a ve vlaku. Předprodej není zajištěn. Jízda ve vlaku je bez možnosti předchozí rezervace.

Více podrobností o jízdě najdete ZDE.

Nostalgické mikulášské vlaky na Českolipsku

V neděli 8. prosince se konají mikulášské jízdy historických vlaků také na Českolipsku. Mikuláše a jeho pomocníky potkáte v parním vlaku s lokomotivou Pětasedmou (475.111), který pojede z České Lípy do Doks, Horní Police, Mimoně a Nového Boru. V tento víkendový den se také uskuteční jízdy historického motorového vozu Hurvínek (M 131.1130) po českolipském trianglu. Na 8:50 a 12:50 jsou naplánovány společné odjezdy obou nostalgických vlaků z České Lípy.

Jízdenky se prodávají výhradně u vlakového personálu před odjezdem vlaku nebo ve vlaku.

Podrobnější informace, včetně jízdních řádů historických vlaků, naleznete na webu ZDE.

