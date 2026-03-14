České dráhy: Elektrokola i skupinové výpůjčky jsou stále oblíbenější

Slunečné počasí posledních dní láká k výletům a aktivnímu trávení volného času. Díky službě ČD Bike mohou zájemci snadno vyrazit na cyklovyjížďku, ať už chtějí využít pohodlné spojení s vlakem, nebo si kolo zapůjčit bez návaznosti na cestu po železnici. V loňském roce realizovaly půjčovny celkem 7 400 výpůjček, nejvíce za poslední čtyři roky. Nejvyhledávanější pobočky jsou v Břeclavi, Karlových Varech nebo Třeboni.
Slunečné a teplé dny lákají k cyklovýletům. Služba ČD Bike proto představuje ideální řešení pro ty, kteří chtějí vyrazit na kolo bez vlastní výbavy, a to jak v kombinaci s cestou vlakem, tak například během pobytu na dovolené. Půjčovny jízdních kol jsou umístěny v turisticky atraktivních oblastech i ve větších městech. Letos fungují v 67 stanicích, z toho je 59 celoročních a 8 sezonních. Mezi nejvyhledávanější půjčovny patří Břeclav, Karlovy Vary dolní nádraží, Třeboň lázně a Poděbrady.
Zájem o službu ČD Bike dlouhodobě roste. Během loňského roku si zákazníci vypůjčili téměř 7 400 jízdních kol, což dokládá rostoucí oblibu tohoto pohodlného řešení pro cykloturistiku i kratší výlety. Výrazně přibývá také výpůjček elektrokol. Jejich popularitu potvrzuje i statistika: V roce 2021 si elektrokolo zapůjčilo 1 280 zákazníků, v roce 2024 jich bylo 1 514 a loni už 1 858. České dráhy nabídku elektrokol i jejich typů postupně rozšiřují, nyní jsou dostupná přibližně v polovině půjčoven.
Po rekonstrukci nádraží je znovu v provozu oblíbená půjčovna ve Františkových Lázních a během května se otevře také pobočka v Lovosicích. ČD Bike poskytuje řadu výhod, mimo jiné bezplatnou úschovu zapůjčeného kola v některých krajích nebo možnost vrácení v jiné půjčovně. Na vybraných tratích je navíc možná bezplatná přeprava jízdního kola, což ocení ti, kteří chtějí kombinovat jízdu na kole s cestou vlakem.
Nabídka ČD Bike
V nabídce jsou kvalitní horská, treková i krosová kola, elektrokola, koloběžky, dětská kola a také cyklosedačky nebo vozíky za kolo. Samozřejmostí je nabídka příslušenství, jako jsou cyklistické brašny na nosič, držáky na mobil apod. Všechna kola procházejí pravidelně odborným servisem.
Díky rozsáhlé síti půjčoven a velkému počtu kol je možné zajistit výpůjčku také pro školní výlety nebo teambuildingy v atraktivních místech po celé České republice. Tyto hromadné výpůjčky jsou v posledních letech stále častěji v oblibě.
Rezervace je možná až s šedesátidenním předstihem pohodlně on-line přes e-shop ČD či aplikaci Můj vlak nebo přímo kontaktováním vybrané půjčovny. Kola je možné zapůjčit i bez předchozí rezervace, ale především v letním období ji doporučujeme. Celodenní půjčovné za jízdní kolo vyjde s platnou jízdenkou ČD nebo In Kartou na 210 Kč, elektrokolo na 420 Kč. U klasického kola je možná i půldenní zápůjčka. Kompletní přehled půjčoven, ceník a další informace včetně možnosti rezervace jsou k dispozici na stránkách ZDE.
