České dráhy: Historické železniční dědictví Českých drah čeká další rozvoj

Založení i nastavení fondu schválily všechny příslušné orgány národního dopravce. Nová instituce převezme správu železničního technického dědictví Českých drah a vytvoří podmínky pro jeho záchranu a další rozvoj včetně širšího zapojení externích zdrojů financování. Nadační fond Svět železnice vzniká jako moderní platforma, která zajistí dlouhodobou a profesionální péči o rozsáhlou sbírku historických kolejových vozidel.
Do fondu přejde více než 430 exponátů, které dnes spravuje Centrum historických vozidel Českých drah. Unikátní sbírka je deponována na 16 místech po celé republice a zahrnuje lokomotivy, vozy i další technické památky se zásadním významem pro českou železniční historii.
„Při vzniku nadačního fondu jsme se inspirovali osvědčenými zahraničními modely péče o železniční dědictví, které fungují v řadě evropských zemí. Cílem je zajistit profesionální a dlouhodobě udržitelnou správu historických vozidel a vytvořit transparentní rámec pro jejich financování. Vznik fondu Svět železnice je proto logickým krokem, který povede k rozvoji železniční historie v České republice,“ říká Michal Krapinec, generální ředitel a předseda představenstva Českých drah. České dráhy fondu poskytnou zázemí Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka, v Olomouci i na dalších místech.
Stávající organizační jednotka Centrum historických vozidel zanikne na konci února a jejím zaměstnancům je nabídnuto další uplatnění ve fondu nebo v jeho dceřiné společnosti CHV, s.r.o.
Fond bude zaměřen na správu, renovaci a provoz historických vozidel, popularizaci železniční historie, rozvoj expozic i vzdělávací činnosti. Zajistí také vydávání publikací a rozvoj partnerských aktivit s muzei a institucemi v Česku i v zahraničí. Statutárním orgánem fondu bude Správní rada, kontrolním orgánem Dozorčí rada.
„Nový model nám dává prostor rozvíjet železniční nostalgii, posílit spolupráci s partnery a hledat nové cesty financování. Zachováme přitom vysoký standard péče o unikátní historická vozidla a prostřednictvím správní a dozorčí rady bude zachována kontrola nad tím, jak se o vozidla pečuje. Zásadní pro nás je, že nedojde k nekontrolovanému rozprodeji nebo dokonce likvidaci našeho národního technického dědictví, o které se bude nadační fond Svět železnice starat,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva ČD a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu, který je zároveň předsedou dozorčí rady fondu.
Výkonným ředitelem fondu je Matěj Horn, který byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení. Jeho úkolem bude zajistit efektivní fungování nové instituce, rozvíjet partnerství a získávat nové finanční zdroje na záchranu a péči o železniční historii. „Chceme přinést moderní způsob prezentace železniční historie, rozvíjet expozice a nabídnout veřejnosti nové atraktivní programy. Klíčová bude spolupráce s partnery z veřejného i soukromého sektoru a aktivní práce s návštěvníky,“ říká Matěj Horn.
Nadační fond Svět železnice v?následujících měsících představí veřejnosti své projekty, plány i podobu dalšího rozvoje železniční nostalgie. Současně spustí vlastní webové stránky a představí nové logo, pod kterým bude komunikovat své aktivity.
