České dráhy: Historické železniční dědictví Českých drah čeká další rozvoj

30.01.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

České dráhy oficiálně založily Nadační fond pro správu a provoz historických vozidel, který bude od března fungovat pod názvem Svět železnice.

České dráhy: Historické železniční dědictví Českých drah čeká další rozvoj
Foto: red
Popisek: ČD - logo

Založení i nastavení fondu schválily všechny příslušné orgány národního dopravce. Nová instituce převezme správu železničního technického dědictví Českých drah a vytvoří podmínky pro jeho záchranu a další rozvoj včetně širšího zapojení externích zdrojů financování. Nadační fond Svět železnice vzniká jako moderní platforma, která zajistí dlouhodobou a profesionální péči o rozsáhlou sbírku historických kolejových vozidel.

Do fondu přejde více než 430 exponátů, které dnes spravuje Centrum historických vozidel Českých drah. Unikátní sbírka je deponována na 16 místech po celé republice a zahrnuje lokomotivy, vozy i další technické památky se zásadním významem pro českou železniční historii.

„Při vzniku nadačního fondu jsme se inspirovali osvědčenými zahraničními modely péče o železniční dědictví, které fungují v řadě evropských zemí. Cílem je zajistit profesionální a dlouhodobě udržitelnou správu historických vozidel a vytvořit transparentní rámec pro jejich financování. Vznik fondu Svět železnice je proto logickým krokem, který povede k rozvoji železniční historie v České republice,“ říká Michal Krapinec, generální ředitel a předseda představenstva Českých drah. České dráhy fondu poskytnou zázemí Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka, v Olomouci i na dalších místech.

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

97%
2%
0%
1%
hlasovalo: 21446 lidí

Stávající organizační jednotka Centrum historických vozidel zanikne na konci února a jejím zaměstnancům je nabídnuto další uplatnění ve fondu nebo v jeho dceřiné společnosti CHV, s.r.o.

Fond bude zaměřen na správu, renovaci a provoz historických vozidel, popularizaci železniční historie, rozvoj expozic i vzdělávací činnosti. Zajistí také vydávání publikací a rozvoj partnerských aktivit s muzei a institucemi v Česku i v zahraničí. Statutárním orgánem fondu bude Správní rada, kontrolním orgánem Dozorčí rada.

„Nový model nám dává prostor rozvíjet železniční nostalgii, posílit spolupráci s partnery a hledat nové cesty financování. Zachováme přitom vysoký standard péče o unikátní historická vozidla a prostřednictvím správní a dozorčí rady bude zachována kontrola nad tím, jak se o vozidla pečuje. Zásadní pro nás je, že nedojde k nekontrolovanému rozprodeji nebo dokonce likvidaci našeho národního technického dědictví, o které se bude nadační fond Svět železnice starat,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva ČD a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu, který je zároveň předsedou dozorčí rady fondu.

Výkonným ředitelem fondu je Matěj Horn, který byl vybrán v otevřeném výběrovém řízení. Jeho úkolem bude zajistit efektivní fungování nové instituce, rozvíjet partnerství a získávat nové finanční zdroje na záchranu a péči o železniční historii. „Chceme přinést moderní způsob prezentace železniční historie, rozvíjet expozice a nabídnout veřejnosti nové atraktivní programy. Klíčová bude spolupráce s partnery z veřejného i soukromého sektoru a aktivní práce s návštěvníky,“ říká Matěj Horn.

Nadační fond Svět železnice v?následujících měsících představí veřejnosti své projekty, plány i podobu dalšího rozvoje železniční nostalgie. Současně spustí vlastní webové stránky a představí nové logo, pod kterým bude komunikovat své aktivity.

Psali jsme:

České dráhy: V úseku Lipník nad Bečvou – Hranice na Moravě omezí stavební práce od února provoz
České dráhy: Tichý vůz bude v ComfortJetu k dispozici od 1. února
Moravské rychlíky budou zajišťovat České dráhy
České dráhy hledají dodavatele dalších bateriových vlaků

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

České dráhy , doprava , historie , železnice , TZ , nadace

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co myslíte tím bojem za svobodu slova?

Co uděláte, aby se lidé znovu nebáli říci svůj názor, což se bohužel za Fialovi vlády dělo?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bolest v dolní části zad může upozorňovat na nádorBolest v dolní části zad může upozorňovat na nádor Tělo přeplněné vlákninou vysílá jasné signályTělo přeplněné vlákninou vysílá jasné signály

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

České dráhy: Historické železniční dědictví Českých drah čeká další rozvoj

19:15 České dráhy: Historické železniční dědictví Českých drah čeká další rozvoj

České dráhy oficiálně založily Nadační fond pro správu a provoz historických vozidel, který bude od …