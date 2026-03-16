Ať to vypadá jako nehoda, vyzval člen ODS k útoku na české občany

Poradkyně premiéra pro svobodu slova Natálie Vachatová by se podle některých médií mohla v budoucnu zabývat případy financování politických neziskových organizací ze zahraničí. Souvisí to s připravovaným zákonem o zahraničním vlivu, který má zpřísnit pravidla pro organizace s vazbami mimo Českou republiku.
Roman Máca, bývalý analytik neziskovky Evropské hodnoty, dnes působící ve spolku Štít demokracie, v uplynulých dnech vyzval na sociálních sítích lidi, aby ze zahraničí poslali drobný finanční dar Společnosti pro obranu svobody projevu.
Podle něj by takový krok mohl ukázat, jak by v praxi fungoval připravovaný zákon o zahraničním vlivu, který má regulovat financování politických neziskových organizací ze zahraničí.
Takové jednání by podle tohoto návrhu mohlo být považováno za důvod k prověřování organizace.
„Nemám tu prosím někoho, kdo má účet u zahraniční banky a poslal by třeba pět korun politické neziskovce Společnost pro obranu svobody projevu? Ideálně pokud budete třeba v nějakém spolku zahrádkářů apod. Zahrádkáři taky prosazují tu zhoubnou libtardí zelenou ideologii, ne?“ napsal Máca. Ten se do Vachatové opírá nejen v souvislosti s její dosavadní činností, ale rovněž upozornil na jejího bratra, který pracuje ve finančnictví v Rusku.
V příspěvku zároveň uvedl, že by celou věc oznámil poradkyni Vachatové, aby si se svými kolegy „ze Sputniku Rajchlem a Vondráčkem“ na údajně ze zahraničí placenou politickou neziskovku posvítila. Předseda strany PRO Jindřich Rajchl se přitom k návrhu zákona o zahraničním vlivu veřejně hlásí a dlouhodobě prosazuje zpřísnění pravidel pro politické neziskové organizace.
Na účet spolku následně skutečně dorazil drobný obnos ze zahraničí, konkrétně z Ghany.
Nejen samotná Mácova výzva, ale také reakce, které se objevily pod jeho příspěvkem, vyvolaly další pozornost.
Mimořádně tvrdě pod jeho příspěvkem vůči Natálii Vachatové vystoupil brněnský politik ODS Bronislav Šimoník. „Doufám, že máme ještě fungující tajné služby, které vědí, co mají dělat, a hlavně ať to vypadá jako nehoda,“ uvedl.
Šimoníkův komentář neušel pozornosti herního vývojáře Daniely Vávry, jedné z hlavních osobností Společnosti pro obranu svobody projevu, která vznikla v roce 2021.
Šimoník si pod příspěvkem Romana Máci, který podle Vávry vyzývá k šikaně Natálie Vachatové, fakticky přeje, aby tajné služby Vachatovou „zavraždily“. Zároveň připomněl i Šimoníkovy dřívější výroky, například když v roce 2022 prosazoval, aby vláda střílela do demonstrantů. Dodal také, že politik je známý i svými tvrdými a kontroverzními vyjádřeními na adresu žen.
Na stejný výrok z roku 2022 upozornil tehdy také předseda SPD Tomio Okamura. Ten připomněl Šimoníkův komentář na sociálních sítích, v němž reagoval na protivládní demonstraci v Praze. Podle Okamury tehdy „člen vládní ODS v Brně Bronislav Šimoník nazval 70 tisíc účastníků sobotní demonstrace lůzou, zmrdy a dobytkem a vyzval ke střelbě do demonstrantů“.
Šimoník tehdy ve svém komentáři mimo jiné napsal: „Pokud budeme před lůzou, co se dnes představila v Praze, ustupovat a podělávat se z ní, tak se můžeme rovnou na nějakou svobodu a demokracii vykašlat.“ A dodal také: „Ve standardních demokraciích se stát s tímto dobytkem nikde nemaže. Ve Francii klidně žluté vesty rozeženou třeba i střelbou. V Británii se Thatcherová s IRA taky nemazlila.“
Okamura tehdy zároveň uvedl, že k výrokům politika ODS podle něj mlčela média i premiér Petr Fiala. „Tady vidíme představu demokracie v podání vládní ODS. Jsou to mimořádně nebezpečné, fašistické a odsouzeníhodné výroky,“ napsal Okamura.
