Neklid v Německu: Co si Merz půjčil, projedl

Jenže podle deníku Bild místo strukturálních investic Německo prochází dluhovým chaosem obřích rozměrů. Nejčtenější německý deník tady vychází z informací Kolínského institutu pro ekonomický výzkum (IW), tak i mnichovského institutu IFO.
„Podle Německého ekonomického institutu (IW) bylo 86 procent finančních prostředků využito k jiným než k dříve deklarovaným účelům. Podle institutu IFO je toto číslo až 95 procent!“ napsal deník Bild s tím, že prostředky byly reálně využity k zalepení rozpočtových děr.
„CDU/CSU a SPD mohly využít investiční příležitost. Nepodařilo se jim ji využít,“ poznamenal Tobias Hentze z IW. Zdá se, že ti, kteří před velkým zadlužováním Německa varovali s tím, že tyto peníze se jen projí, měli pravdu, doplnil k tématu Bild.
„Každý, kdo se zadluží ve výši 500 miliard eur, musí daňovým poplatníkům poskytnout úplný a ověřitelný popis toho, čeho skrze tyto investice dosahuje – nejen v nedělních projevech, ale černé na bílém,“ řekl Reiner Holznagel, prezident Federace německých daňových poplatníků. „Bez jasných kritérií peníze jednoduše zmizí v malých, izolovaných projektech bez celkového pozitivního ekonomického dopadu,“ dodal.
List Financial Times upozorňuje, že start německé ekonomiky měřený od počátku roku 2026 je velmi slabý. Obdobné informace přináší i agentura Reuters. Už lednové objednávky klesly o 11,1 % ve srovnání s předchozím měsícem. Průmyslová výroba se snížila o 0,5 % místo očekávaného růstu. A situace se prý může ještě zhoršit, např. kvůli válce na Blízkém východě.
„Tato čísla nejsou pro slabochy,“ řekl ekonom LBBW Jens-Oliver Niklasch. „Celkově však i nadále očekáváme, že ekonomické údaje za tento rok budou lepší než v loňském roce,“ dodal.
