Neklid v Německu: Co si Merz půjčil, projedl

17.03.2026 13:27 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Když německý kancléř Friedrich Merz uzavíral v únoru roku 2025 koaliční smlouvu se sociálními demokraty, dohodli se mimo jiné na vytvoření masivního investičního balíku, který sice Německo zadluží, ale pomůže mu na jedné straně vyzbrojit armádu a na straně druhé obnovit stárnoucí infrastrukturu. Zdá se však, že místo strukturálních investic Německo zachvátil dluhový chaos.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Eurobankovka v detailu

Zdá se, že německý kancléř Friedrich Merz má problém. Původně plánoval v rámci koalice CDU/CSU a sociálními demokraty SPD znovu nastartovat německou ekonomiku. Plánoval mimo jiné postavit na nohy i německou armádu velkými investicemi do zbrojení.

Jenže podle deníku Bild místo strukturálních investic Německo prochází dluhovým chaosem obřích rozměrů. Nejčtenější německý deník tady vychází z informací Kolínského institutu pro ekonomický výzkum (IW), tak i mnichovského institutu IFO.

„Podle Německého ekonomického institutu (IW) bylo 86 procent finančních prostředků využito k jiným než k dříve deklarovaným účelům. Podle institutu IFO je toto číslo až 95 procent!“ napsal deník Bild s tím, že prostředky byly reálně využity k zalepení rozpočtových děr.

„CDU/CSU a SPD mohly využít investiční příležitost. Nepodařilo se jim ji využít,“ poznamenal Tobias Hentze z IW. Zdá se, že ti, kteří před velkým zadlužováním Německa varovali s tím, že tyto peníze se jen projí, měli pravdu, doplnil k tématu Bild.

„Každý, kdo se zadluží ve výši 500 miliard eur, musí daňovým poplatníkům poskytnout úplný a ověřitelný popis toho, čeho skrze tyto investice dosahuje – nejen v nedělních projevech, ale černé na bílém,“ řekl Reiner Holznagel, prezident Federace německých daňových poplatníků. „Bez jasných kritérií peníze jednoduše zmizí v malých, izolovaných projektech bez celkového pozitivního ekonomického dopadu,“ dodal.

List Financial Times upozorňuje, že start německé ekonomiky měřený od počátku roku 2026 je velmi slabý. Obdobné informace přináší i agentura Reuters. Už lednové objednávky klesly o 11,1 % ve srovnání s předchozím měsícem. Průmyslová výroba se snížila o 0,5 % místo očekávaného růstu. A situace se prý může ještě zhoršit, např. kvůli válce na Blízkém východě.

Tato čísla nejsou pro slabochy,“ řekl ekonom LBBW Jens-Oliver Niklasch. „Celkově však i nadále očekáváme, že ekonomické údaje za tento rok budou lepší než v loňském roce,“ dodal.

