České dráhy: Nejmodernější ComfortJety začínají jezdit do Rakouska

21.10.2025 7:23 | Tisková zpráva

České dráhy začaly ve spolupráci s rakouským dopravcem ÖBB nasazovat nejmodernější soupravy ComfortJet na trati Praha – Vídeň – Graz.

ComfortJety budou od 20. října jezdit každý den na vlacích rj 73 a rj 370. Od nového jízdního řádu v polovině prosince pak ComfortJety zajistí pohodlné a rychlé spojení z Prahy až do korutanského Klagenfurtu a Villachu. Prvním spojem do Rakouska, kde dráhy nasadily soupravu ComfortJet, byl včerejší spoj rj 73 Vindobona s odjezdem z pražského hlavního nádraží v 6:42. Zpět do Česka jede ComfortJet na vlaku rj 370 Vindobona, který odjíždí z Grazu v 14:26, z Vídně v 17:10 a do Prahy přijíždí ve 21:15.

„Vlakové spojení české a rakouské metropole představuje jednu z hlavních mezinárodních linek Českých drah, která se mezi cestujícími těší velké oblibě. Od zavedení komfortních vlaků Railjet v roce 2014 se počet cestujících mezi Vídní a Prahou zvýšil o 40 procent. Dnes startujeme další etapu tohoto spojení. Nové vlaky ComfortJet nabízejí o více než sto míst vyšší kapacitu a bezkonkurenční pohodlí a služby na palubě pro všechny cestující,“ uvádí Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Od 14. prosince 2025 začnou ComfortJety jezdit nově třikrát denně na trase Praha – Brno – Vídeň – Graz – Klagenfurt – Villach a zpět. Z pražského hlavního nádraží budou vlaky odjíždět každý den cca v 6:37, 10:37 a 14:37 a cesta bude trvat přibližně 8 hodin. Spoje Vindobona do Villachu budou patřit k nejrychlejším vlakům Českých drah a půjde o první skutečné české rychlovlaky. Na nové vysokorychlostní trati Koralmbahn budou naše ComfortJety jezdit rychlostí 230 km/h a projíždět také 33 kilometrů dlouhým Koralmským tunelem (Koralmtunnel), čtvrtým nejdelším železničním tunelem v Evropě.

ComfortJet – nejlepší volba, ať jedete kamkoliv

České dráhy počítají s ComfortJety jako s hlavními vlaky pro dálkovou mezistátní dopravu v následujících letech. Kromě Rakouska se s nimi nyní cestující svezou i do Berlína, jezdit budou také do Bratislavy a do Budapešti. Od května 2026 pak budou zajišťovat také provoz nové unikátní přímé linky Praha – Kodaň.

České dráhy mají u konsorcia Siemens – Škoda aktuálně objednáno dodání celkem dvaceti netrakčních jednotek označených obchodním názvem ComfortJet. Do konce roku bude ve flotile národního dopravce celkem 15 devítivozových souprav, zbylých 5 by mělo být dodáno v průběhu jara roku 2026. Finální souprava ComfortJet má devět vozů a nabízí 555 míst k sezení, z toho 99 je v 1. třídě. Dalších 18 míst se nachází v restauračním voze. Vlak je dlouhý zhruba 237 metrů a je určen pro maximální rychlost 230 km/h.

Cestující najdou na palubě nejmodernějšího českého vlaku všechny služby 21. století spojené s cestováním na železnici, jako jsou např. klimatizované interiéry, restaurační vůz, místa pro cestující na vozíku a rodiny s dětmi, místa pro kočárky, jízdní kola a velká zavazadla, palubní Wi-Fi síť, speciální okna umožňující snadný průchod signálu mobilních telefonů, elektrické zásuvky 230 V 50 Hz, USB porty pro dobíjení cestovní elektroniky a mnoho dalších výhod a služeb.

