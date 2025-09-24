České dráhy: Nejnovější lokomotivy Vectron vyráží do provozu

České dráhy dnes do zkušebního provozu nasadily nejmodernější lokomotivy Siemens Vectron s maximální rychlostí 230 km/h.

První lokomotiva vyrazila v čele vlaku R 885 Slovácký expres ve středu 24. září v 07:01 hod. z pražského hlavního nádraží. Ve zkušebním provozu se vystřídá celkem 8 lokomotiv.

„Startujeme první fázi provozu našich nejnovějších lokomotiv. Zkušební provoz bude probíhat na lince R18 mezi Prahou a Starým Městem u Uherského Hradiště a nasazená lokomotiva ujede během denního oběhu skoro 1 000 kilometrů. Následně od nového jízdního řádu v polovině prosince a po získání všech nutných povolení a razítek začnou nové Vectrony jezdit v čele vlaků do Německa, Rakouska, na Slovensko a do Maďarska,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Ještě na podzim čeká nejrychlejší Vectrony testovací jízdy například i v Rakousku, na nové trati Koralmbahn, kde bude moci využít svou maximální rychlost 230 km/h.

Aktuálně je v České republice osm vysokorychlostních lokomotiv Siemens Vectron. Do konce letošního roku jich do flotily Českých drah přibyde celkem dvacítka, od ledna 2026 pak budou z výrobní linky závodu v Mnichově-Allachu sjíždět čtyři lokomotivy měsíčně.

Smlouvu o dodání 50 vícesystémových lokomotiv Siemens Vectron MS pro maximální rychlost 230 km/h uzavřely České dráhy se Siemens Mobility v roce 2022. Součástí smlouvy je i zajištění kompletního servisu nových lokomotiv během následujících patnácti let. Lokomotivy Siemens Vectron patří mezi jedny z nejpopulárnějších elektrických lokomotiv v Evropě. Ke konci července 2025 jich bylo závazně objednáno více než 2290.

