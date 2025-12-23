Vrba (ANO): Vánoční přání starosty

Vážení Chebané,
dovolte mi, abych vám touto cestou popřál krásné prožití vánočních svátků v kruhu těch nejbližších. Myslím, že především v této turbulentní době potřebuje každý z nás pevné zázemí, stabilitu, jistotu a lásku. Pěstujme proto smysluplné vztahy založené na vzájemné blízkosti, úctě a respektu.
Do nového roku pak přeji hodně zdraví a síly na plnění nelehkých úkolů a výzev, které jistě všichni před sebou máme. Nadcházející rok bude v Chebu rokem pokračování naplánovaných investičních akcí, kterými chceme vám, občanům, zpříjemnit život a posunout město zase o kousek dál.
Dovolte mi však osobní přání.
Pokud chceme, aby tenhle svět byl lepším místem k životu, pak se sami pokoušejme krůček po krůčku o tuto změnu.
A to nejen o Vánocích.
