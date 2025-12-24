„Zase konečně zavládne mír.“ Babišovo vánoční přání

Vánoční poselství zveřejnil premiér Andrej Babiš (ANO) na sociálních sítích. Nadepsal je stručným přáním: „Krásné Vánoce vám všem.“ A připojil krátké video.
„Dámy a pánové, vážení spoluobčané, chtěl jsem vás všechny moc pozdravit před vánočními svátky. Když jsem letos zapaloval čtyři adventní svíčky, znovu jsem si zopakoval jejich význam. První – naděje, druhá – mír, třetí – radost a čtvrtá – láska. Nic nesymbolizuje Vánoce, a zvlášť ty letošní, jako právě tato slova. Naděje, že se zase bude dařit lépe. Přání, že zase konečně zavládne mír. Radost, kterou máme, když jsme s našimi dětmi a vnoučaty. A samozřejmě láska, bez které život nemá smysl. Dovolte mi popřát vám krásné Vánoce plné radosti, klidu a lásky. Dětem přeju, aby pod stromečkem našly od Ježíška dárek, po kterém toužily, a vám, abyste si přes svátky dobře odpočinuli a strávili je s lidmi, které máte rádi. Tak šťastné a veselé Vánoce,“ popřál Babiš.
Vánoční poselství pronesl s nazdobeným vánočním stromečkem v pozadí a hrnkem čaje v dlaních.
Krásné Vánoce vám všem ?? pic.twitter.com/ZlOvOpf6mY— Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 24, 2025
Tradice vánočních přání politiků občanům má v českém prostředí hluboké kořeny sahající až do první republiky. Prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a později Edvard Beneš pronášeli vánoční poselství, často vysílaná i v rozhlase, s důrazem na mír, rodinnou pohodu a národní soudržnost. Tento zvyk přerušil komunistický režim, který přešel na novoroční projevy, ale po roce 1989 se postupně obnovoval.
Miloš Zeman tradičně přeje na druhý svátek vánoční 26. prosince, zatímco současný prezident Petr Pavel obnovil novoroční tradici. Dnes je běžné, že vrcholní politici zveřejňují vánoční vzkazy prostřednictvím televize, sociálních sítí nebo videí. Přejí klidné svátky, zdraví, štěstí v rodinách a často zdůrazňují hodnoty jako solidarita, naslouchání si navzájem či optimismus do nového roku. Snaží se tak propojit politickou sféru s intimní atmosférou Vánoc v českých domácnostech.
