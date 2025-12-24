„Zase konečně zavládne mír.“ Babišovo vánoční přání

24.12.2025 10:35 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Naděje, mír, radost a láska – premiér Andrej Babiš (ANO) popřál lidem krásné Vánoce a připomněl jejich význam. Vyjádřil naději, že se bude zase dařit lépe, a přání, že konečně zavládne mír. Zmínil také radost a lásku, dětem popřál dárek, po kterém toužily, a dospělým odpočinek a čas strávený s lidmi, které mají rádi.

„Zase konečně zavládne mír.“ Babišovo vánoční přání
Foto: Repro Andrej Babiš, FB
Popisek: Andrej Babiš

Vánoční poselství zveřejnil premiér Andrej Babiš (ANO) na sociálních sítích. Nadepsal je stručným přáním: „Krásné Vánoce vám všem.“ A připojil krátké video.

„Dámy a pánové, vážení spoluobčané, chtěl jsem vás všechny moc pozdravit před vánočními svátky. Když jsem letos zapaloval čtyři adventní svíčky, znovu jsem si zopakoval jejich význam. První – naděje, druhá – mír, třetí – radost a čtvrtá – láska. Nic nesymbolizuje Vánoce, a zvlášť ty letošní, jako právě tato slova. Naděje, že se zase bude dařit lépe. Přání, že zase konečně zavládne mír. Radost, kterou máme, když jsme s našimi dětmi a vnoučaty. A samozřejmě láska, bez které život nemá smysl. Dovolte mi popřát vám krásné Vánoce plné radosti, klidu a lásky. Dětem přeju, aby pod stromečkem našly od Ježíška dárek, po kterém toužily, a vám, abyste si přes svátky dobře odpočinuli a strávili je s lidmi, které máte rádi. Tak šťastné a veselé Vánoce,“ popřál Babiš.

Vánoční poselství pronesl s nazdobeným vánočním stromečkem v pozadí a hrnkem čaje v dlaních.

Tradice vánočních přání politiků občanům má v českém prostředí hluboké kořeny sahající až do první republiky. Prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a později Edvard Beneš pronášeli vánoční poselství, často vysílaná i v rozhlase, s důrazem na mír, rodinnou pohodu a národní soudržnost. Tento zvyk přerušil komunistický režim, který přešel na novoroční projevy, ale po roce 1989 se postupně obnovoval.

Miloš Zeman tradičně přeje na druhý svátek vánoční 26. prosince, zatímco současný prezident Petr Pavel obnovil novoroční tradici. Dnes je běžné, že vrcholní politici zveřejňují vánoční vzkazy prostřednictvím televize, sociálních sítí nebo videí. Přejí klidné svátky, zdraví, štěstí v rodinách a často zdůrazňují hodnoty jako solidarita, naslouchání si navzájem či optimismus do nového roku. Snaží se tak propojit politickou sféru s intimní atmosférou Vánoc v českých domácnostech.

Psali jsme:

Budou nám kázat? Jiří Strach o smrti, naději i svědomí
Klára Samková: Turek je na straně vítězů. Pavel by si to měl uvědomit
Výhrůžné vánoční video šéfa BIS Koudelky děsí zasvěcené
Rusové jsou takoví, zaútočí na Vánoce, tvrdí Zelenskyj

 

Zdroje:

https://t.co/ZlOvOpf6mY

https://twitter.com/AndrejBabis/status/2003734141280616771?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , naděje , Vánoce , přání , mír

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Líbilo se vám vánoční poselství premiéra Andreje Babiše?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Pavel Fischer byl položen dotaz

Sankce proti Rusku

Vy opravdu vidíte v sankcích nějaký přínos proto, aby Putin válku ukončil? Já upřímně nevidím žádný. Určitě lepší něco než nic, ale myslíte, že sankce válku ukončí? Kdyby tomu tak bylo, už by přeci skončila nebo ne? A co přesně myslíte těmi bezpečnostními zárukami, které bychom měli poskytnout Ukraj...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Videotestování: Odměna 200 Kč po registraci. Portál Plná Peněženka, se kterým na vánočních nákupech ušetříte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Cenzory tu nechceme.“ Pět Evropanů se do USA nepodívá, včetně bývalého pohlavára EU

8:00 „Cenzory tu nechceme.“ Pět Evropanů se do USA nepodívá, včetně bývalého pohlavára EU

Těsně před Vánoci vypukla digitální válka mezi USA a EU. Pět Evropanů se ocitlo na sankčním seznamu …