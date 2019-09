České dráhy: Oslavy Dne železnice hostí o tomto víkendu Pardubický kraj

Mezi nádražím a depem zajistí dopravu motorové jednotky Regionova, přičemž ty s odjezdem z 5. nástupiště (příchod ze 4. nástupiště a následně po přechodu přes koleje) v 9:10, 10:40 a 13:40 nabídnou cestujícím možnost projet se kontejnerovým terminálem společnosti Metrans. Tyto jízdy budou zdarma. „Pro železniční »fajnšmekry« budou připraveny jízdy historickou elektrickou jednotkou EM 475.1 »Žabotlam«, a to jak po uzlu Česká Třebová, tak po okolních tratích. Na mnoha traťových úsecích se přitom bude jednat o vůbec první možnost svezení tímto vlakem, a to např. na trati mezi Ústím nad Orlicí a Lichkovem,“ přibližuje program akce Tomáš Netolický, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Pardubicích. V poledne pak je v úseku ze Svitav do Opatova plánováno "setkání generací", a to v podobě souběžné jízdy nejnovější elektrické jednotky InterPanter a právě zmíněného "pantografu". Tyto vlaky však lze využít i k cestě na regionální den železnice či naopak k návratu zpět z České Třebové. Velkou výhodou těchto jízd je, že v nich platí běžný tarif Českých drah (TR 10), přičemž k zakoupeným jízdenkám je nutné pořídit pouze doplatek na historický vlak ve výši 40 Kč.

Regionální Dny železnice probíhají během měsíce září napříč celou Českou republikou. Akci se již uskutečnila v Praze a v Karlových Varech. V příštích dnech se chystá v Trutnově a v Ostravě. Vyvrcholením bude národní Den železnice, který se letos odehraje o víkendu 21. – 22. září v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka, které letos slaví 20. výročí svého vzniku.

Proč se slaví Den železnice?

Den železnice připomíná datum 27. září 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra Georga Stephensona mezi anglickými městy Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. Byla to revoluční změna, která nahrazovala koňské povozy, začaly se budovat tratě a postupně přecházela přeprava zboží a cestujících na železnici. Na našem území se první železnice objevila v roce 1832, kdy byla vybudována naše první koněspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Budějovicemi. První parou tažený vlak pak přijel z Vídně do Břeclavi a následně také do Brna v roce 1839, již před 180 lety.

Psali jsme: Pražský železniční den na Smíchově a Regionální den PID v Hostivici České dráhy: Vlakem na oslavy „30 let bez železné opony“ Skupina České dráhy vydělala za první pololetí 441 milionů korun České dráhy: Historické vlaky přivezou návštěvníky za světovým dědictvím Vagonky a Tatry

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva