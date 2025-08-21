Majerová (Trikolora): Musk dlouhodobě kritizuje politiku EU

21.08.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Elona Muska.

Majerová (Trikolora): Musk dlouhodobě kritizuje politiku EU
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Elon Musk minulý týden opět zasáhl do evropského dění, a tentokrát s nebývale silným prohlášením.

Na síti X totiž přímo vyzval Irsko, aby vystoupilo z EU. A nešlo jen o Irsko. Podle Muska by měli odejít všichni. Důvod? EU podle něj ničí demokracii a potlačuje národní suverenitu.

Ostrý vzkaz zazněl poté, co se irská vláda ocitla pod palbou kvůli rozhodnutí neposkytnout ubytování pro část žadatelů o azyl. EU však přes národní nesouhlas trvá na redistribuci migrantů.

„Irsko by mělo opustit EU. Všechny země by měly. Unie ničí demokracii v Evropě,“ zareagoal Musk.

Tento výrok rozpoutal v Evropě bouři. Zatímco unijní politici zuří, veřejnost začíná přemýšlet, zda miliardář jen nepojmenoval to, co si už dlouho myslí drtivá většina obyvatel států EU, a to že o zásadních otázkách života rozhodují anonymní byrokraté z Bruselu, a nikoliv občané a jejich volení zástupci.

Musk dlouhodobě kritizuje politiku EU, zejména v oblasti migrace, cenzury a klimatického dogmatismu. V minulosti podpořil vlastenecké strany jako německou AfD nebo španělskou Vox. To vyvolalo odpor eurokratů, kteří požadují „tvrdší regulaci sociálních sítí“ - což v praxi znamená umlčení nepohodlných hlasů.

Zároveň zaznívá stále více hlasů, že EU přestává být demokratickým projektem a stává se ideologickým kolosem, který ničí identitu národů. Zatímco dříve slibovala spolupráci, dnes vnucuje kvóty, sankce, směrnice a unifikaci. Brusel se změnil v mocenské centrum odtržené od reality.

Muskovo varování tak nepřichází z vakua. Pod povrchem Evropy se hromadí frustrace, ať už kvůli migraci, cenzurním směrnicím nebo přístupu k Ukrajině. Brexit byl jen začátek.

Nyní se debata znovu otevírá a zaznívá z těch nejvlivnějších míst. A pokud i světová technologická elita varuje před EU, nastal nejspíše nejvyšší čas se zamyslet!

Zuzana Majerová

  • Trikolora
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Majerová (Trikolora): Fialova drahota pokračuje
Majerová (Trikolora): Násilná a často brutální mobilizace na Ukrajině
Majerová (Trikolora): Máme suverénně největší pokles reálných mezd v EU
Majerová (Trikolora): Trump si s neschopnou EU vytřel zadek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Majerová , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by se EU rozpadnout?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jiří Růžička byl položen dotaz

Podle vás by se ukrajinské děti měli dostávat do škol i na úkor těch českých?

Nemyslíte, že je problém třeba řešit úplně jinak, a to tak, že když se přijímají uprchlíci, měli by se pro ně navyšovat i kapacity třeba pro děti ve školách nebo bydlení apod.? Bohužel ani jedno se neděje a vy se pak divíte, že přibývá lidí, co je proti přijímání Ukrajinců? Podle mě to není proto, ž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou Dejte sbohem neustále suchým koláčůmDejte sbohem neustále suchým koláčům

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Majerová (Trikolora): Musk dlouhodobě kritizuje politiku EU

21:02 Majerová (Trikolora): Musk dlouhodobě kritizuje politiku EU

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Elona Muska.