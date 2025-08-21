Majerová (Trikolora): Musk dlouhodobě kritizuje politiku EU

Elon Musk minulý týden opět zasáhl do evropského dění, a tentokrát s nebývale silným prohlášením.
Na síti X totiž přímo vyzval Irsko, aby vystoupilo z EU. A nešlo jen o Irsko. Podle Muska by měli odejít všichni. Důvod? EU podle něj ničí demokracii a potlačuje národní suverenitu.
Ostrý vzkaz zazněl poté, co se irská vláda ocitla pod palbou kvůli rozhodnutí neposkytnout ubytování pro část žadatelů o azyl. EU však přes národní nesouhlas trvá na redistribuci migrantů.
„Irsko by mělo opustit EU. Všechny země by měly. Unie ničí demokracii v Evropě,“ zareagoal Musk.
Tento výrok rozpoutal v Evropě bouři. Zatímco unijní politici zuří, veřejnost začíná přemýšlet, zda miliardář jen nepojmenoval to, co si už dlouho myslí drtivá většina obyvatel států EU, a to že o zásadních otázkách života rozhodují anonymní byrokraté z Bruselu, a nikoliv občané a jejich volení zástupci.
Musk dlouhodobě kritizuje politiku EU, zejména v oblasti migrace, cenzury a klimatického dogmatismu. V minulosti podpořil vlastenecké strany jako německou AfD nebo španělskou Vox. To vyvolalo odpor eurokratů, kteří požadují „tvrdší regulaci sociálních sítí“ - což v praxi znamená umlčení nepohodlných hlasů.
Zároveň zaznívá stále více hlasů, že EU přestává být demokratickým projektem a stává se ideologickým kolosem, který ničí identitu národů. Zatímco dříve slibovala spolupráci, dnes vnucuje kvóty, sankce, směrnice a unifikaci. Brusel se změnil v mocenské centrum odtržené od reality.
Muskovo varování tak nepřichází z vakua. Pod povrchem Evropy se hromadí frustrace, ať už kvůli migraci, cenzurním směrnicím nebo přístupu k Ukrajině. Brexit byl jen začátek.
Nyní se debata znovu otevírá a zaznívá z těch nejvlivnějších míst. A pokud i světová technologická elita varuje před EU, nastal nejspíše nejvyšší čas se zamyslet!
autor: PV