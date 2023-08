České dráhy: Posázavský pacifik - legendární trať českého trampingu

reklama

Dodnes jsou stráně kolem řek obsypané chatami a sruby. Trať vede romantickým údolím, řadou tunelů, přes mosty a v jejím okolí se nachází nespočet turistických cílů.

Výlet Posázavským pacifikem může být zpestřením prázdninového pobytu v Praze a v jejím okolí, ať už jste Pražákem nebo turistou, který v Praze a okolí tráví několik dní dovolené. Podél železnice se nachází množství turistických tras, cyklostezky a také zajímavé přírodní a turistické cíle. Zmínit lze třeba přírodní rezervaci Medník, města Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavu s bohatou historií nebo Vojenské technické muzeum u zastávky Krhanice.

Posázavský pacifik má dvě části. Slavnější je tzv dolní Posázavský pacifik z Prahy přes Davli do Čerčan s odbočkou do Dobříše, kde se nachází rokokový zámek z poloviny 18. století. Této části Pacifiku přezdívali trempové také Trať či Expres Praha – Paříž – Dobříš. Horní Posázavský pacifik spojuje Čerčany a Světlou nad Sázavou v kraji Vysočina. I na jeho trase se nachází množství tunelů a romantických výhledů na řeku Sázavu. Vlak zde zaveze výletníky do města Sázava s klášterem, do Ratají nad Sázavou se zámkem a hradem Pirkenštejn, na hrad Český Šternberk nebo do Zruče nad Sázavou a Ledče nad Sázavou s mnoha památkami, se zámky a hrady.

Historický vlak s parní lokomotivou "Čtyřkolák", projíždějící úsekem mezi Davlí a Jílovým u Prahy

foto Josef Lemberk

Dráha z Prahy přes Vrané nad Vltavou do Dobříše a Čerčan vznikla v několika etapách na konci 19. století. Poslední úsek byl otevřen v roce 1900. Vedle množství tunelů se zde nacházejí také dva velké mosty. Ocelový přes Vltavu v místech vodní nádrže Vrané a most Žampach. Ten v mírném oblouku překračuje údolí Kocour a Studený potok a je jedním z nejvyšších železničních kamenných mostů v Evropě s výškou skoro 42 metrů nad údolím. Jeho délka je 109 metrů.

Horní Posázavský pacifik vznikl také v několika etapách a celý byl uveden do provozu v roce 1903. Na celkem 91 kilometrů dlouhé trati se nachází několik tunelů a zajímavých míst. Známí je především tunel Ratajský II s délkou skoro 200 metrů, který přímo ústí na 73 metrů dlouhý obloukový ocelový most s dolní mostovkou přes Sázavu. Hned za mostem se nachází odbočka tratí do Světlé nad Sázavou a do Kolína. Tato místa si zahrála v několika českých filmech a seriálech.

Tratě Posázavského pacifiku jsou vedle pravidelných spojů často vyhledávány také pro jízdy nostalgických vlaků.

