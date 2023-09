České dráhy: První souprava ComfortJet dorazila na zkušební okruh do Velimi

reklama

Jednotky ComfotJet budou jezdit na mezinárodních linkách z Prahy do Hamburku, Grazu, Budapešti a do dalších míst. Do provozu budou uváděny postupně v letech 2024 až 2026.

České dráhy objednaly u konsorcia Siemens Mobility – Škoda Group celkem 20 devítivozových jednotek ComfortJet. Ty vycházejí z úspěšné platformy souprav Siemens Viaggio Comfort. Jedná se o vratné soupravy (push-pull), které mají na jedné straně řídicí vůz a na opačné straně budou vedeny lokomotivou Siemens Vectron. To usnadňuje obraty soupravy v cílových stanicích, protože není nutná výměna lokomotivy.

„Zahájení testů nové soupravy ComfortJet na zkušebním železničním okruhu u Velimi posouvá projekt ComfortJet dopředu o další významný krok, bez kterého není možné zcela novou soupravu nasadit do provozu. Nyní je na našich dodavatelích a jejich partnerech, aby zvládli zkoušky v plánovaném čase a kvalitě a podařilo se jim včas získat schválení jednotek pro pravidelný provoz. My bychom první z nich chtěli nasadit do provozu už během roku 2024, i když zatím bez řídicího a restauračního vozu,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

„Nasazení první jednotky do provozu očekáváme během prvního čtvrtletí příštího roku. Přesný termín bude záležet na Siemensu a Škodě, které musejí vlaky otestovat a schválit u drážních úřadů. Zkušební provoz bychom chtěli zahájit na spojení Prahy s Ostravou a následně ho rozšířit na vlaky Berliner mezi Prahou a Berlínem. V další fázi výroby a testování budou do souprav doplněny restaurační a řídicí vozy a do roku 2026 chceme zahájit jejich plnohodnotný provoz v režimu push-pull s lokomotivami Siemens Vectron nejen do Německa, ale také do Rakouska, na Slovensko, do Maďarska a chceme uspět s jejich nasazením také na vlaky do Dánska,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

ComfortJety jsou určeny pro rychlost do 230 km/h. Tuto nejvyšší rychlost budou využívat např. v úseku Berlín – Hamburk, popřípadě na dalších nových tratích, jako jsou např. Koralmbahn v Rakousku nebo připravované vysokorychlostní tratě v Česku.

„Prvních šest ze 180 objednaných vozů Viaggio Comfort pro České dráhy odjelo ze závodu v Ostravě a během dnešního dne dorazilo na zkušební okruh VUZ ve Velimi. V následujících týdnech zde absolvují různé zkoušky a testy potřebné pro schválení vozidel v sedmi evropských zemích, ve kterých je plánován jejich provoz. Mimo jiné zde budou probíhat zkoušky informačního systému pro cestující. Nové vozy, které vyrábíme v konsorciu Siemens – Škoda v závodech ve Vídni, Mnichově a Ostravě, představují skutečně evropský projekt, který posílí postavení Českých drah na železnici v následujících desetiletích,“ uvádí Roman Kokšal, CEO Siemens Mobility v České republice.

„V našem výrobním závodě v Ostravě je aktuálně dalších deset vozů pro soupravy ComfortJet v různé fázi rozpracovanosti. Část vozů je na oživování elektrických systémů a statických zkouškách. Tam brzy poputuje další část vozů, které jsou nyní na finální montáži,“ říká Tomáš Ignačák, President Regionu CZ/SK ve Škoda Group.

Netrakční jednotky ComfortJet nabídnou celkem 555 míst k sezení, z toho 99 míst je v 1. třídě. Dalších 18 míst se nachází v restauračním oddíle. Vlak nabídne palubní Wi-Fi síť, zásuvky 230 V a USB konektory pro napájení cestovní elektroniky, elektrických invalidních vozů a elektrokol. Souprava je přizpůsobena pro cestování osob na vozíku a je v ní k dispozici restaurační oddíl, dětské kino, místa pro uložení kočárků, jízdních kol a dalších velkých zavazadel a nabízí celou řadu dalších výhod, které poskytují moderní vlakové soupravy, např. se jedná o volně průchozí interiér celého vlaku.

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní dopravní obslužnost státu. V posledních letech došlo k výraznému omlazení vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel.

