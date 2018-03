České dráhy: V neděli začíná letní čas, změna ovlivní dálkové spoje i noční „flamendry“ v okolí Prahy

České dráhy se budou snažit vzniklé zpoždění snížit například zkrácením pobytu vlaků ve stanicích. Cestující, kteří pojedou vlakem po změně času, by ale měli počítat s tím, že i tak budou mít noční vlaky zpoždění řádově desítky minut.

Přechod na letní čas znamená pro České dráhy zavedení speciálních opatření pro oběhy vozů, lokomotiv a personálu. Jejich cílem je zamezit následnému zpožďování dalších vlaků v denní době. Aby se z těchto nočních vlaků nepřenášela zpoždění na ostatní denní spoje, ranní přípoje vesměs nebudou na tyto zpožděné vlaky čekat.

Přehled dálkových vlaků ČD, které ovlivní přechod na letní čas

EN 406 Chopin Wien – Warszawa pojede v úseku Ostrava hl.n. – Varšava se zpožděním cca 60 minut; v Bohumíně bude zachován přechod přímých vozů z vlaku EN 443, které jedou z Prahy do Krakova a Varšavy.

pojede v úseku Ostrava hl.n. – Varšava se zpožděním cca 60 minut; v Bohumíně bude zachován přechod přímých vozů z vlaku EN 443, které jedou z Prahy do Krakova a Varšavy. EN 407 Chopin Warszawa – Wien pojede v úseku Bohumín – Břeclav se zpožděním cca 60 minut, z Břeclavi do Vídně se zpožděním 20 – 40 minut. V Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 442 do Prahy, ve stanici Břeclav bude dodržen přechod přímých vozů na EN 477 do Budapešti.

pojede v úseku Bohumín – Břeclav se zpožděním cca 60 minut, z Břeclavi do Vídně se zpožděním 20 – 40 minut. V Bohumíně bude zajištěn přechod přímých vozů na vlak EN 442 do Prahy, ve stanici Břeclav bude dodržen přechod přímých vozů na EN 477 do Budapešti. EN 442 Slovakia Humenné – Praha pojede v úseku Čadca – Pardubice hl.n. se zpožděním cca 60 minut, na příjezdu do stanice Praha hl.n. očekáváme zpoždění cca 15 minut. V Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů od vlaku EN 407, které jedou z Varšavy a Krakova do Prahy.

pojede v úseku Čadca – Pardubice hl.n. se zpožděním cca 60 minut, na příjezdu do stanice Praha hl.n. očekáváme zpoždění cca 15 minut. V Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů od vlaku EN 407, které jedou z Varšavy a Krakova do Prahy. EN 443 Slovakia Praha – Humenné pojede v úseku Ostrava hl.n. – Humenné se zpožděním cca 60 minut, v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů na EN 406, které jedou z Prahy do Krakova a Varšavy.

pojede v úseku Ostrava hl.n. – Humenné se zpožděním cca 60 minut, v Bohumíně bude dodržen přechod přímých vozů na EN 406, které jedou z Prahy do Krakova a Varšavy. EN 476 Metropol Budapest – Praha bude ze stanice Brno hl.n. odjíždět hned ve 3:00, tj. se zpožděním cca 15 – 30 minut, z Pardubic do Prahy pojede se zpožděním do 10 minut.

bude ze stanice Brno hl.n. odjíždět hned ve 3:00, tj. se zpožděním cca 15 – 30 minut, z Pardubic do Prahy pojede se zpožděním do 10 minut. EN 477 Metropol Praha – Budapest přijede do Brna se zpožděním 60 minut, dále v úseku Brno hl.n. – Břeclav pojede se zpožděním cca 20 – 30 minut a v úseku Břeclav – Budapešť se zpožděním cca 15 minut. V Břeclavi bude zajištěn přechod přímého vozu na EN 407 do Vídně.

přijede do Brna se zpožděním 60 minut, dále v úseku Brno hl.n. – Břeclav pojede se zpožděním cca 20 – 30 minut a v úseku Břeclav – Budapešť se zpožděním cca 15 minut. V Břeclavi bude zajištěn přechod přímého vozu na EN 407 do Vídně. U přímého vozu z Curychu do Prahy , který jede na spojích 467 / 463 / 1540 , předpokládáme na českém území zpoždění do 30 minut.

, který jede na spojích , předpokládáme na českém území zpoždění do 30 minut. Přímý vůz z Prahy do Curychu, který jede na spojích 1547 / 462 / 466, pojede v úseku Salzburg – Curych se zpožděním cca 45 – 60 minut.

Vliv změny času na regionální dopravu

Víkendová změna času se dotkne také regionálních spojů v okolí Prahy. Vliv bude mít na spoje tzv. nočního pražského rozjezdu, tedy vlaků, které ve 2:30 ráno odjíždějí z pražského hlavního nádraží do několika důležitých směrů (směrem do Kolína přes Český Brod i Nymburk, do Kralup nad Vltavou, Mělníka, Kladna, Berouna, Benešova u Prahy a Čerčan přes Vrané nad Vltavou). Tyto vlaky odjedou z hlavního nádraží ve 2:30 původního času, tedy fakticky ve 3:30 nového, letního času (SELČ). Z tohoto důvodu přijedou do cílových stanic se zpožděním cca 60 minut. S hodinovým zpožděním přijedou již noční vlaky, které z vyjmenovaných směrů přijedou do Prahy krátce po druhé hodině ranní. Vzájemné přestupy mezi všemi těmito vlaky ale zůstanou zachovány. České dráhy zároveň připravují i další opatření, která mají zamezit přenášení zpoždění z osobních vlaků bezprostředně ovlivněných změnou času na další vlaky v ranních hodinách.

Aktuální polohu vlaků si můžou cestující ověřit v mobilní aplikaci Můj vlak, na internetových stránkách ZDE nebo na lince Kontaktního centra ČD 221 111 122.

