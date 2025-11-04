Majerová (Trikolora): Pokud soudci chtějí dělat politiku, měli by svléknout taláry

04.11.2025 12:12 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na politickou proklamaci v rozsudku Nejvyššího správního soudu

Majerová (Trikolora): Pokud soudci chtějí dělat politiku, měli by svléknout taláry
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Ještě ani neodeznělo rozhořčení svobodomyslných lidí nad skandálním rozsudkem nad učitelkou Martinou Bednářovou, a už je tu další překročení červené linie, která v normální zemi brání justici, aby vstupovala do politiky.

Nejvyšší správní soud v rozsudku, kterým sice zamítl stížnost na platnost voleb ve věci kampaně hnutí SPD, ale zároveň odhodil svoji politickou nezávislost a navzdory tomu, že žalobě nevyhověl, pocítil potřebu odprezentovat svoji skandální politickou proklamaci.

NSS v rozsudku nařkl hnutí SPD z „podněcování nenávisti vůči skupině lidských bytostí“ a z „vyvolávání strachu“, a to vše zasadil do souvislosti s „historickými zkušenostmi s nacistickou a komunistickou propagandou“.

Jde o ten již stokrát probíraný plakát s mužem tmavé pleti, zakrvaveným nožem a textem: Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu a „Stop migračnímu paktu EU!“

Kde soudci, kteří něco takového napíšou, žijí? Na Marsu, či na Měsíci? My ostatní totiž na rozdíl od nich žijeme ve světě, ve kterém ze zemí západní Evropy prakticky den co den přicházejí tragické zprávy o násilí, páchaném migranty z Afriky či Blízkého východu. Naposledy právě v těchto dnech bylo v britském vlaku pobodáno deset osob, které nyní zápasí o život.

Kdy jindy mají politici veřejnost varovat před nebezpečnými společenskými trendy, než právě ve volební kampani? Plakát SPD se samozřejmě někomu nemusí líbit, ale to nic nemění na faktu, že nejde ani o „podněcování nenávisti vůči skupině lidských bytostí“ ani o „vyvolávání strachu“, natož o „historické zkušenosti s nacistickou a komunistickou propagandou“, nýbrž o zcela realistické varování před reálným nebezpečím, které hrozí zasáhnout i naši zemi.

Pokud soudci chtějí dělat politiku, měli by svléknou taláry a zapojit se do politické soutěže, a ne své nemístné politické proklamace psát do rozsudků.

Tohle musí jednou provždy SKONČIT!

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
autor: PV

