Ministr Kupka: Letos se otevře celkem 66,7 kilometru nových dálnic

Dálniční síť se rozroste za letošní rok dohromady o 66,7 kilometru, spolu s předchozími třemi lety to bude 213,9 kilometru. „Nejvíce přibude nových kilometrů na dálnici D35, která propojuje Čechy a Moravu od Olomouce do Hradce Králové. Konkrétně se otevře pět úseků v souhrnné délce 32,7 kilometru,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.
Ve čtvrtek 20. listopadu půjde do provozu v Olomouckém kraji úsek D35 Křelov – Slavonín 2. etapa, v Královehradeckém kraji to budou v úterý 16. prosince úseky Hořice-Sadová-Plotiště 1. etapa včetně úseku Vysoké Mýto – Džbánov. V Pardubickém kraji se otevře ve čtvrtek 18. prosince úsek D35 Janov – Opatovec.
Karlovarská dálnice D6 se celkově za letošní rok rozšířila o 14,4 kilometru, v provozu už jsou od září obchvaty Hořoviček a Hořesedel. O 7,6 kilometru se pak na Moravě rozroste v pátek 19. prosince dálnice D55 o úsek Olomouc – Kokory a už v úterý 9. prosince se otevře most na úseku Napajedla – Babice. Dokončena bude také dálnice D1, kde se v pátek 19. prosince otevře úsek Říkovice – Přerov.
Za další čtyři roky je připraveno k otevření 264,3 kilometru dálnic
„Rekordní otevírání dálničních úseků může pokračovat i v příštích letech, kdy je přichystáno mezi lety 2026 až 2029 k otevření dalších 264,3 kilometru dálnic. Jen v příštím roce začne řidičkám a řidičům sloužit 42,6 kilometru nových autostrád,“ říká ministr Kupka.
Už v příštím roce se otevře 1. etapa přeshraničního spojení dálnice D11 u státní hranice s Polskem v délce 3,3 kilometru. Pokračovat bude také zprovoznění dalších 13,2 kilometru dálnice D35 v úsecích Sadová – Plotiště, 2. etapa a Ostrov – Vysoké Mýto včetně tunelu Homole.
V Jižních Čechách se v příštím roce zprovozní také stavby dálnice D3 v úsecích Kaplice nádraží – Nažidla, 1. etapa v délce 5,8 km a Nažidla – Dolní Dvořiště, státní hranice s délkou 3,5 km. Do provozu půjde také 2. část dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Rozšíří se také dálnice D7 v částí mimoúrovňové křižovatky Slaný-západ – Kutrovice.
autor: PV