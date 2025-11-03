DIAMO přebírá zodpovědnost za sanaci v Hustopečích nad Bečvou

04.11.2025 7:23 | Tisková zpráva

Od 1. listopadu 2025 přebíráme řízení a zajišťování sanačních prací v lokalitě Hustopeče nad Bečvou.

DIAMO přebírá zodpovědnost za sanaci v Hustopečích nad Bečvou
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Lokalita Hustopeče nad Bečvou byla zasažena rozsáhlou kontaminací benzenem po železniční havárii. Tento krok, schválený Vládou ČR na návrh Ministerstva životního prostředí, zajistí dlouhodobý proces sanace pod záštitou státu.

Navážeme na práce Správy železnic a povedeme komplexní sanaci s jasným cílem:

  • Stabilizovat území
  • Ochraňovat zdraví obyvatel
  • Chránit životní prostředí

Naším prvořadým úkolem je zajistit bezpečné a čisté prostředí pro všechny. Budeme vás pravidelně informovat o dalším postupu. Své dotazy můžete také psát na press@diamo.cz.

