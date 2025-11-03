Armáda ČR: Strakoničtí záložáci cvičili boj v zastavěné oblasti

Poprvé měli možnost vyzkoušet si něco z taktiky, kterou běžně necvičí. „Výcvik našich vojáků aktivní zálohy se po většinu roku zaměřuje na takzvanou zelenou taktiku, kterou cvičí někde v terénu,“ sdělil velitel jednotky kapitán Michal Štoural. „Přestože jejich úkolem je zejména střežit místa velení a palebná postavení jednotek, i oni se mohou dostat do situací, ve kterých budou potřebovat znát alespoň základy vedení boje v zastavěném prostoru. Proto jsme také tuto část zahrnuli do našeho říjnového výcviku,“ vysvětlil.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o velice specifickou a obsáhlou problematiku, naši vojáci se stihli seznámit jen se základy,“ doplnil kapitán Štoural s tím, že by podobná cvičení rádi zorganizovali i v budoucnu.
Výcvik vedli instruktoři z pražských Kbel
Zkušenosti strakonickým záložákům předávali instruktoři ze 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely. „Výcvik byl zaměřený na boj v zastavěné oblasti, boj na krátkou vzdálenost a boj v budově. Cvičilo se od základů, tedy správné manipulace se zbraní, až po pohyb vojáků po budově a vstup do místností,“ přiblížil jeden z instruktorů průběh cvičení.
Důležitá je sehranost týmu
Boj v zastavěné oblasti se zásadně liší od boje v otevřeném prostoru. Podle instruktorů vyžaduje koordinaci a secvičenost týmu. Vyzkoušel si to i rotmistr Roman Kačín, jeden ze strakonických záložáků, který podobný výcvik absolvoval poprvé.
„Problémy nám dělá pohyb v úzkých chodbách a hlídat si svého parťáka. Určitě máme mezery a všechno nám nejde hned napoprvé, jak bychom si přáli,“ přiznal. „Ale proto tu jsme, abychom se to naučili. A myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že nás to baví a snažíme se zlepšovat. Zásluhu na tom mají skvělí instruktoři, kteří vedou náš výcvik,“ zhodnotil Roman Kačín v krátké pauze během cvičení.
Za svůj přístup se dočkali pochvaly
Přes náročnost výcviku si nakonec vojáci od instruktorů z pražských Kbel vyslechli pochvalu. „Udělali velký pokrok, jak v oblasti střelecké přípravy, tak i samotné taktiky. Na to že každý z nich má civilní zaměstnání a vojenský výcvik absolvují párkrát do roka, klobouk dolů před nimi,“ podotkl jeden z instruktorů, kteří výcvik vedli.
Pro vojáky jednotky aktivní zálohy, která je součástí 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích, se jednalo o poslední letošní cvičení. Další je čeká začátkem příštího roku.
autor: Tisková zpráva