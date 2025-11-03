MHMP: Veřejné výběrové řízení na ředitele Zoo Praha

Kandidáti budou mít od jeho vyhlášení měsíc na to, aby se do výběrového řízení přihlásili. „Přípravě výběrového řízení jsme věnovali mimořádnou pozornost a konzultovali jsme zadání také s Unií českých a slovenských zoologických zahrad. Věřím, že renomé pražské zoo přiláká velké množství zajímavých kandidátů,” říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
„Zoo Praha je jednou z nejvýznamnějších institucí, které město spravuje. Chceme, aby její vedení mělo silný odborný i manažerský základ a dokázalo rozvíjet zahradu v souladu s její mimořádnou reputací doma i v zahraničí. Cílem výběrového řízení je vybrat člověka, který udrží kontinuitu odborné práce a zároveň přinese nové impulzy pro další rozvoj,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Ve výběrové komisi zasedne celkem devět členů. Tři z nich jsou zástupci klubů Piráti, SPOLU a STAN. Zbývajících šest míst patří odborníkům. Mezi nimi usedne například ekonom a publicista Miroslav Zámečník, ředitel zoo v Liberci David Nejedlo i další odborníci. Zaměstnance pražské zahrady bude reprezentovat kurátor plazů Petr Velenský. Za magistrát bude v komisi ředitel odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský.
„Novinkou je, že tentokrát je mandát ředitele omezen šestiletým funkčním obdobím. Samozřejmě s možností obhajoby mandátu,” dodává náměstkyně Jana Komrsková.
Dosavadní ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek skončil se závěrem října 2025. Od té doby organizaci vede ředitel odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy Štěpán Kyjovský, který by měl v závěru roku vybrat dočasné vedení přímo z organizace, a to do doby, než bude výběrové řízení ukončeno.
autor: Tisková zpráva