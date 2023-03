České dráhy: V sobotu vyjede v Olomouci Hurvínek, své brány otevře i depozitář ČD Muzea

reklama

Vlaky budou zastavovat také na zastávkách Olomouc město a Olomouc-Nová Ulice, odkud je to pár kroků do místa konání výstavy. Své brány v sobotu otevře také olomoucký depozitář ČD Muzea.

Zvláštní vlaky, na kterých bude nasazený motorový vůz Hurvínek, budou odjíždět z Olomouce hl.n. v 9:30, 11:30, 13:30 a 15:30, zpět z Olomouce-Řepčína se budou vracet v 9:57, 11:57, 13:57 a 15:57. Kapacita těchto vlaků bude omezena, prodej jízdenek bude zajištěn pouze u personálu zvláštního vlaku před odjezdem. Ve vlacích bude platit zvláštní jízdné. Jednosměrná jízdenka pro cestující 15 let a starší bude stát 70 korun, pro děti od 6 do 15 let pak 40 korun.

Zvláštními vlaky se mohou svézt cestující na výstavu For Model, která je určena příznivcům modelů, sběratelství, digitálních technologií, her, hraček a stavebnic. Ta se bude konat na výstavišti Flora Olomouc, na které je to nejblíže ze zastávek Olomouc město a Olomouc-Nová Ulice.

Své brány otevře pro veřejnost také olomoucký depozitář ČD Muzea. V něm si cestující prohlédnou skvosty železniční historie, mezi nimi například parní Rosničku 464.202 nebo motoráček Kredenc M 262.018. Nejmenší návštěvníci se budou moci po areálu depozitáře svézt posunovací mašinkou BN 60. Kávu, limonády a drobné občerstvení nabídne návštěvníkům kavárna Cafe Delux. Depozitář bude v sobotu 18. března přístupný od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Vstupné činí 50 korun pro dospělé a 25 korun pro děti od 6 do 15 let, důchodce od 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P.

Více informací o výstavě najdete na stránkách Výstaviště Flora Olomouc (ZDE).

