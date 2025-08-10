Rebel ODS Minčič: Šimíček, míra úpadku. Jak začínal Benda?

Člen ODS Ondřej Šimíček se nedávno opřel do „parodií na konzervativce, kteří dělají tomuto úctyhodnému směru ostudu a paktují se s Rusáky“. Zvykli jsme si, že Česká televize i u zpráv z druhého konce světa uvádí jako zásadní informaci, zda podporuje nebo nepodporuje Ukrajinu, ale skutečně máte pocit, že Rusko je dnes tím tématem, podle kterého máme dělit lidi na „demokraty“ a „dezoláty“?
Vámi zmíněná „metodika“ výběrů komentářů a informací v ČT, je důkazem aplikace textu vyrobeného někdejší KSČ po roce 1969 pod názvem Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ.V té době byla pro možnost něco kritizovat (žádoucí byla hlavně tzv. komunální kritika), povinná pirueta, kdy alespoň v jedné otočce byla „nezpochybnitelně“ zmíněna vedoucí úloha KSČ ve společnosti. Počet takových otoček pak závisel jen na žaludku dotyčného kritika. Teprve pak se dotyčný mohl pustit do opatrné kritiky, nebo bezbřehé chvály.
A podle stejné předlohy (jejímž autorem by klidně mohl být strategický komunikátor Foltýn), nyní v kauze Ukrajina postupují všechna velká média. Takže nemám pocit, že Ruská federace je pomůcka pro dělení občanů na demokraty, a na ty ostatní, nadbytečné. Tou pomůckou je třeba již jmenovaný žoldák Foltýn.
Vaše zmínka o členu ODS Šimíčkovi může sloužit jen jako jedno z měřítek, kam klesla politická strana. Jeho vystupování, hlavně co se týká slovního projevu, může pomalu soupeřit s jiným, zatím pozastaveným členem ODS, Pavlem Novotným, toho času ve výkonu trestu.
Václav Klaus při své rozlučce se stranou na kongresu v Mariánských Lázních radil, že strana pozná, že to dělá dobře, podle toho, že ji za to budou kritizovat lidé jako Jiří Pehe. Dnes lidé, sdílející myšlenky zmíněného komentátora, obvykle ODS a Petra Fialu chválí. Je to podle vás stav, ve kterém by autentickému členovi ODS měla „blikat červená kontrolka“?
Já sice moc nerozumím označení „autentický člen ODS“, ale snad jsem správně dovodil, co jste měl na mysli. Nevím, že by Václav Klaus považoval Jiřího Pehe za takového giganta, aby podle jeho výroků hodnotil politickou stranu. Nota bene v roce 2008 se na 19. kongresu v Praze vzdal funkce čestného předsedy ODS (již byl prezidentem ČR). Pan Pehe patřil (spolu s dalšími, především zahraničními brusiči) do skupiny, dnes by se dalo říci, brusičů kamene. Mnohé kroky někdejšího prezidenta Havla byly vybroušeny právě jím. Nevylučuji, že někdo ještě sdílí „myšlenky“ pana Pehe. Já nikoho neznám.
A pokud se týká té blikající výstrahy: výstraha pod značkou ODS začala blikat již v roce 2002, kdy se Václav Klaus st. vzdal kandidatury na předsedu ODS. Od té doby, počínaje nástupem Mirka Topolánka na post předsedy strany, se intenzita i rychlost blikání stále zvětšuje. Trvalý svit se datuje od nástupu současného předsedy strany Petra Fialy.
Dalším tématem, které pan Šimíček komentoval, bylo trestní stíhání Tomia Okamury a SPD, které označil za hloupost; řešit politické plakáty, podle jeho názoru, nepřísluší trestnímu právu. V tom se se svým spolustraníkem shodnete?
Nejen trestní stíhání poslance Okamury a SPD, ale i četných dalších jednotlivých osob – co do příčin, vlastního průběhu a samozřejmě i rozsudků – vypovídá nejen o sílícím strachu panující tuzemské „elity“, ale i strachu těch několika desítek tisíc euro totalitních adeptů na defenestraci roku. Soudní moc (nejen v ČR) působí dojmem, že by ráda opět aplikovala zločinné metody v rozhodování. A to že je to pravé sametově demokratické. Zde si lze i povšimnout, že bez ohledu na to, jaký režim zrovna panuje, vždy se k moci dostanou jedinci, kteří jsou ochotni tou kterou vrchností požadované zákony nebo nařízení ještě mnohonásobně „vylepšit“. Příkladů je přehršel.
Zakladatel ODS Miroslav Macek krátce před svou smrtí opakovaně varoval před tím, jak se ODS ke svobodě slova staví. Protestoval třeba proti vypínání webů na začátku ukrajinské války. Nemáte pocit, že se i ODS od původních představ o svobodě coby základu demokratického fungování poněkud odchýlila?
Poněkud odchýlila? Vždyť to je přímo úprk. Již jsem zde zmínil jak vývoj v ODS závisel na tom kterém úřadujícím předsedovi. Na příkladu poslance ODS Bendy se pokusím ukázat, proč mluvím o úprku. On reprezentuje to, co lze nazvat politickou lichvou. Při spojení KDS (r. 1996) s ODS vznikla potřeba obsadit funkci trojského koně. Protože přijde čas. A přišel. V podobě tzv. církevních restitucí. On je tou jednou z šedých eminencí, které o svobodě a o demokratickém fungování společnosti jen žvaní.
Skutečná aplikace demokratických pravidel by byla pro současnou „reprezentaci“ ODS a státu zaslouženým koncem jejich existence.
Pokud jde o pravicový program, tak se mnozí shodují, že jeden takový před letošními volbami představili Motoristé sobě. Ocenil jej dokonce i Miroslav Kalousek. Co na tento program říkáte, a co říkáte na celý tento projekt, který chce v metafoře automobilismu bránit tradiční západní hodnoty tržní ekonomiky a parlamentní demokracie?
S přijatelným zjednodušením myslím, že strana Motoristé sobě naplňuje přísloví Pýcha předchází pád. Cokoli oceňuje Miroslav Kalousek, je pro mne výzva k opatrnosti v hodnocení jak Kalouska, tak i Motoristů. A odpudivé floskule, jako „západní hodnoty“, „umisťování na západ“ a desítky dalších, spíše potvrzují nekompetenci a bezradnost těch současně panujících.
A tak na vaši otázku, co říkám na „pravicový“ program Motoristů sobě, odpovídám: Je to oxymóron. Každý, kdo si bude chtít vzpomenout na Evropu v roce 2004 a porovná to s dnešním stavem, pochopí velikost protikladů, které volební program Motoristů obsahuje. Motoristé pro jistotu ani nezmiňují, jak by některé kroky bez porušení právní jistoty (beztak již ohýbané) realizovali.
Hodně se v poslední době řeší spolupráce sociální demokracie na projektu Stačilo!. Padají kvůli tomu vtipy o slučovacím sjezdu. Jak se na tuto věc díváte? Není to tak, že autentická pravice potřebuje proti sobě autentickou levici, která v Česku v posledních letech poněkud absentuje?
Stačilo! se v mých očích jeví jako možný zajímavý koaliční partner. Tedy pokud se nebudete dívat na Stačilo! jen prostřednictvím Kateřiny Konečné. Mimochodem, tato paní odvedla obrovský kus vskutku politické a organizační práce. Pokud se týká SOCDEM, jsem trochu na rozpacích. A budete se možná divit, že tím důvodem je podpora Miloše Zemana. Toho Miloše Zemana, který vypustil toho koaličního krakena na občany ČR.
Pokud bych měl odpovědět na poslední část vaší otázky, nezlobte se, ale to nedokážu. Já totiž nevím, co je „autentická pravice“, resp. „autentická levice“.
autor: Jakub Vosáhlo