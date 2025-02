České dráhy: Výluka v úseku Lipník nad Bečvou - Hranice na Moravě omezí provoz vlaků

Po dobu výluky budou osobní a spěšné vlaky vždy mezi cca 6:00 do 20:00 hod. nahrazené autobusy. Náhradní autobusová doprava bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Upozorňujeme cestující, že ve stanici Hranice na Moravě nebude zajištěna návaznost mezi vlaky ve směru Vsetín a náhradními autobusy ze směru Lipník nad Bečvou a obráceně. Přestup bude u vybraných spojů zajištěn ve stanici Hranice na Moravě město.

V pracovní dny od 24. do 26. února a také od 5. do 14. března budou navíc nahrazené autobusy dva časně ranní vlaky Os 3331 a 3334 z Přerova do Hranic na Moravě a zpět. Spoje náhradní autobusové dopravy místo těchto vlaků pojedou oproti běžnému jízdnímu řádu dříve (z Přerova do Hranic na Moravě v 03:20, zpět z Hranic v 04:06).

Ostatní vlaky pojedou podle pravidelného jízdního řádu. Při průjezdu úsekem, ve kterém probíhá výluka, se může jízdní doba vlaků navýšit o cca 10 minut.

Výlukové jízdní řády budou vyvěšeny ve všech dotčených stanicích a zastávkách a informace k výluce najdou cestující také na našich stránkách ZDE nebo v mobilní aplikaci Můj vlak. Případné dotazy cestujícím zodpoví také operátoři zákaznické linky 221 111 122. Cestujícím se za komplikace způsobené stavebními pracemi a s nimi související výlukou omlouváme.

Psali jsme: České dráhy: Modernizace tratě změní jízdní řády vlaků mezi Prahou a Berounem České dráhy: Startuje fotbalová liga, na stadiony se nejpohodlněji dostanete vlakem České dráhy: Na palubách vlaků se podává zimní menu České dráhy loni rekordně modernizovaly, na nové vlaky se mohou cestující těšit i letos