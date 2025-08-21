„Dopadne to na každého.“ Expert řekl k emisním povolenkám to, co vláda nepoví

21.08.2025 18:57

Energetický expert Miroslav Hašek varuje, že zavedení emisních povolenek na osobní dopravu a vytápění budov ETS2 dopadne na každého českého občana. Slibovaná cena emisní povolenky ve výši 45 eur za tunu CO2 je navíc podle Haška spíše nereálná a cena patrně bude nad 50 eur.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Energetický expert Mirek Hašek

Hašek v podcastu o energetice Vysoké napětí vysvětloval fungování trhu s emisními povolenkami, kdy od roku 2027 mají vstoupit v platnost emisní povolenky pro bydlení a dopravu. Hašek rozporuje sliby některých politiků, že lidé zavedení povolenek pro domácnosti nijak zvlášť nepocítí. 

„Co se týká ETS2, tak je zcela zřejmé, že to zasáhne úplně každého. Tam je ten přepočet, který nějak stanovuje, že ten, kdo způsobuje škodliviny, tak by za ně měl platit. Bude to fungovat na nějakém tržním principu tak, že podle toho, kolik se vyprodukuje CO2, tak se bude určovat ta cena. Je to prostě poplatek za výrobu CO2 a dopadne to úplně na každého,“ má jasno energetický expert.

Hašek vysvětluje, že systém nebude fungovat tak, že by si domácnost nebo její člen koupil nějakou povolenku, ale bude to zahrnuto v ceně konkrétní komodity. „Ten, kdo už prošel nějakou elektrifikací, tudíž třeba má elektromobil, solární panely nebo elektrické topení, tak ten už ty povolenky vlastně dávno platí, protože je to zahrnuto v elektřině v rámci ETS1. Tyhle emisní povolenky pro firmy už platí spoustu let a přijetím ETS2 se tohle vlastně narovnává, protože se emisní povolenky propíšou do cen pohonných hmot,“ říká Hašek.

„Stejně tak se to propíše do cen plynu a uhlí, což zase dopadne na ty, kteří těmito fosilními palivy ještě topí. A jak říkám, narovnává to tu situaci, protože třeba ti, kteří odebírají teplo z teplárny, tak ti už povolenky platí v rámci ETS1,“ vysvětlil.

Zásadní otázka ale je, kolik budou občané platit a jaká bude cena emisní povolenky. „Každé palivo má nějaký emisní faktor, třeba u plynu to vychází tak, že za každých 5MWh zaplatí domácnost asi 1100 korun, když bude cena povolenky 45 eur za tunu CO2,“ spočítal Hašek.

Klíčová je ale otázka finální ceny, kdy představitelé Evropské komise tvrdí, že cena 45 eur je horní hranice, která nebude překročena. „Evropská unie má nastaveno několik mechanismů, jako market stability reserve, který by měl zajistit tu stabilitu. A tam se opravdu pracuje s tím, že ta cena se bude pohybovat do 45 eur, ale je to v cenách z roku 2020, a to je důležité,“ upozornil Hašek.

„Protože přišla inflace a já jsem si jistý, že to bude více než 50 eur za tunu CO2 a někteří experti tvrdí, že to bude i přes 60 eur. Ale vlastně dneska nevíme, jak to bude vypadat, to se reálně ukáže opravdu až poté, kdy se to začne obchodovat. Každopádně to dopadne na každého, promítne se to do cen a to samozřejmě i sekundárně přes ceny pohonných hmot,“ dodal Hašek.

Článek obsahuje štítky

benzín , emisní povolenky , energetika , EU , plyn , CO2 , ETS2 , Miroslav Hašek

autor: Jakub Makarovič

