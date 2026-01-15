České dráhy hledají dodavatele dalších bateriových vlaků

České dráhy vyhlásily veřejné zakázky na pořízení dvouzdrojových elektrických jednotek s trakční baterií označované jako BEMU130 a BEMU135, které zajistí dopravní obslužnost v regionální dopravě podle požadavků objednatelů (krajů). Cílem je vybrat dodavatele „bateriových“ jednotek a uzavřít rámcové dohody na dodávku až 40 jednotek BEMU130 a až 80 jednotek BEMU135.
„Celá řada krajů již deklarovala zájem nasadit v rámci regionální dopravy dvouzdrojové elektrické vlaky a další regiony o tomto kroku uvažují. Abychom naplnili plány regionů při zajištění dopravní obslužnosti, vyhlásili jsme dvě veřejné zakázky na dodávku elektrických vlaků s bateriemi podle požadavků objednatelů veřejné dopravy,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
„Bateriové vlaky nabízejí řadu výhod, například snížení lokálních emisí zplodin ze spalovacích motorů, což zlepšuje životní prostředí přímo tam, kde žijeme, nebo umožní zavedení přímých spojů po elektrizovaných i neelektrizovaných tratích bez přestupu. V Moravskoslezském kraji, kde už podobné vlaky jezdí, jsme si ověřili, že o taková spojení je velký zájem a cestujících v moderních, bezbariérových a přímých vlacích bez přestupu přibývá,“ dodává Krapinec.
Technické parametry a další vlastnosti jednotek jsou stanoveny s ohledem na požadavky objednatelů dopravy a podmínky dotačního programu TRANSGOV. Jedná se o moderní částečně nízkopodlažní dvounapěťové jednotky (3kV DC/25kV 50 Hz AC) s kapacitou nejméně 121, respektive 140 sedících cestujících. Klimatizovaný interiér s velkoprostorovým uspořádáním nabídne místa v 1. a ve 2. třídě a dostatečný prostor pro přepravu kočárků, jízdních kol a objemných zavazadel. Vlak bude vybaven palubní Wi-Fi sítí, elektrickými zásuvkami a USB konektory pro napájení přenosné elektroniky a moderním audiovizuálním informačním systém. Samozřejmostí bude vybavení komunikační a zabezpečovací technologií GSM-R a ETCS. Maximální rychlost vlaků při jízdě pod trakčním vedením bude 160 km/h a v bateriovém módu 120 km/h.
České dráhy garantují odběr 7 jednotek BEMU130 a 6 jednotek BEMU135 z celkových až 120 kusů, na které budou uzavřeny rámcové kontrakty. Další jednotky budou odebírány podle požadavku krajů na zajištění dopravní obslužnosti „bateriovými“ vlaky. Součástí kontraktu bude i dodávka náhradních dílů pro servis a údržbu jednotek včetně celků pro výměnný systém oprav. Součástí jednání s účastníky soutěže budou také podmínky údržby formou full-service.
Vítězní dodavatelé jednotek BEMU130 a BEMU135 vzejdou ze dvou veřejných tendrů, které jsou realizovány podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to formou jednacího řízení s uveřejněním. Jednací řízení bude vícekolové a zahrne kvalifikační část a následně jednání o podmínkách dodávky, např. detailní technické řešení a smluvní ujednání.
