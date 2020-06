České dráhy obnoví od 22. června mezistátní dopravu do Polska

reklama

Po tříměsíční přestávce vyvolané epidemií COVID-19 se tak znovu rozjedou dálkové vlaky na hraničních přechodech Bohumín / Chałupki a Petrovice u Karviné / Zebrzydowice, na jejichž provozu spolupracují ČD nejen s polským dopravcem PKP Intercity, ale také s národními dopravci z Rakouska (ÖBB) a Slovenska (ZSSK). Od 26. června bude zahájen provoz sezónních rychlíků z Bohumína k polskému Baltu, klasické noční vlaky mezi ČR a Polskem ale zatím nevyjedou. V regionální dopravě od 22. června znovu vyjedou vlaky ČD po peážní trati přes Głuchołazy, u spojů mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím předpokládáme obnovení provozu od 1. července

. O obnovení spojů do Polska se vedla v uplynulých týdnech náročná jednání. Účastnili se jich zástupci všech dopravců, kteří spolupracují s Českými drahami na přímých spojeních nejen z České republiky, ale také z Rakouska a Slovenska. „Polsko je posledním naším sousedem, se kterým jsme zatím kvůli epidemiologickým opatřením nemohli obnovit přímé spojení. Provoz mezi Českem a Polskem tak obnovujeme zhruba po tříměsíční přestávce,“ říká Petr Vondráček, ředitel Odboru dálkové dopravy Českých drah, a dodává: „Cestující budou od 22. června znovu moci využít nejen vlaky EuroCity z Prahy do Krakova a Varšavy, ale také další denní spoje, na jejichž provozu spolupracujeme s PKP InterCity, Rakouskými spolkovými drahami a Železniční společností Slovensko. Půjde o spoje v relacích z Rakouska a Slovenska přes Břeclav a Bohumín do Varšavy, Krakova, Gdyně a Přemyšle. Od noci z 26. na 27. června vyjedou také přímé vlaky z Bohumína k polskému Baltu – do Svinoústí, Helu a Kolobřehu. V těchto spojích ale zatím nebudou řazené lůžkové vozy.“

V pondělí 22. června budou ještě u některých spojů z / do Polska platit omezení, která souvisejí s postupným nasazováním souprav na jednotlivé linky. Tento den proto ještě pojedou vlaky EC 105 Porta Moravica jen v úseku mezi Bohumínem a Grazem, EC 106 Sobieski jen mezi Břeclaví a Bohumínem a vlaky EC 116 Silesia a EC 114 Cracovia jen mezi Bohumínem a Prahou. Od 23. června už tyto vlaky pojedou bez omezení. S dočasnými omezeními bude ale potřeba počítat i po tomto datu u páru vlaků EC 130 / 131 Báthory, který bude zatím v provozu ve zkráceném úseku Nové Zámky – Bratislava – Břeclav – Bohumín – Varšava (tj. nepojede v úsecích Budapešť – Nové Zámky a Varšava – Terespol) a v Bohumíně bude potřeba přestoupit do jiné soupravy.

Vzhledem k tomu, že Slezské vojvodství je aktuálně podle tzv. vládního „semaforu“ zařazeno do oblastí s vysokým rizikem nákazy nemocí COVID-19, budou ve vlacích ve směru z Polska do České republiky probíhat hraniční kontroly. Podle aktuálně platných ochranných opatření je při návratu ze Slezského vojvodství vyžadován negativní test na COVID-19, ne starší než 4 dny, případně je potřeba počítat s karanténou. Vzhledem k nezbytným kontrolním procedurám může dojít u vlaků ve směru do České republiky ke zdržením. Cestujícím proto doporučujeme, aby sledovali aktuální informace Ministerstva zahraničních věcí ČR (ZDE) a zároveň si při cestě do České republiky naplánovali dostatečnou časovou rezervu. Cestující také upozorňujeme na to, že minimálně první týden provozu nebudou z důvodu omezení ze strany polských úřadů ve vlacích z / do Polska řazené restaurační vozy, ani nebudou poskytovány palubní cateringové služby.

Tradiční noční vlaky s ubytovacími vozy do Polska zatím nebudou v provozu, a to kvůli specifickým podmínkám polských úřadů pro obsazování lůžkových a lehátkových vozů. Výjimkou budou už zmíněné sezónní vlaky k Baltskému moři, konkrétně vlaky R 400 / 401 Wolin (Bohumín – Świnoujście a zpět), R 402 / 403 Wydmy (Bohumín – Hel a zpět) a R 404 / 405 Pirat (Bohumín – Kołobrzeg a zpět), které poprvé vyjedou ve směru do Polska už v noci z pátku na sobotu 26. / 27. června, ale zatím bez lůžkových vozů. V provozu budou do konce letních prázdnin. V jednání je možnost obnovení nočního vlaku mezi Prahou a Krakovem od noci 9. / 10. července a v případě zmírnění požadavků také nočního spojení vlakem nightjet relace Vídeň – Břeclav – Bohumín – Berlín. O obnovení provozu těchto vlaků ale zatím ještě nebylo rozhodnuto.

Od pondělí 22. června bude obnoven také provoz regionálních vlaků Českých drah po peážní trati přes polské Głuchołazy (spěšné vlaky Lipová Lázně / Jeseník – Mikulovice – Głuchołazy – Jindřichov ve Slezsku – Krnov). Na hraničních přechodech Český Těšín / Cieszyn a Bohumín / Chałupki, které provozují ČD s dopravcem Koleje Śląskie, předpokládáme obnovení regionálních vlaků od 1. července. Termín zprovoznění těchto vlaků je ale ještě předmětem jednání mezi objednateli dopravy. V případě přeshraničního provozu mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím (mezi Harrachovem a Szklarskou Porębou) probíhají jednání mezi objednateli dopravy. Tyto vlaky tak proto ještě v provozu nebudou. O zprovoznění této linky budeme včas informovat.

