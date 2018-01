Českolipská teplárenská má nového předsedu

Od 1. ledna 2018 je novým předsedou představenstva společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a Českolipské teplo Ing. Radomír Ondra, který i nadále zůstává ve vedení společnosti e.services s.r.o.

Ing. Radomír Ondra působí ve skupině MVV Energie CZ již od roku 2003. Nejdříve byl místopředsedou představenstva v TERMO Děčín a.s. Od roku 2011 do současnosti je předsedou sboru jednatelů dceřiné společnosti e.services s.r.o. Vystudoval fakultu Ekonomiky a řízení VUT v Brně a před příchodem do skupiny MVV působil v manažerských funkcích ve strojírenství a bankovnictví.

Psali jsme: Písek: Cena tepla stoupne o dvě procenta Pilc (Svobodní): Termofobie nás přijde velmi draho VÍME PRVNÍ Praha 4 chce prodat svou energetickou firmu. Dle našich informací značně pod cenou. Padá jméno Křetínský Termokamera umí odhalit úniky tepla, topných médií i třeba řádění kuny. Pořízení snímků a jejich interpretaci však rozhodně svěřte odborníkům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva