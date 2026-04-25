Český rozhlas: Jediná veřejná oslava Jiřiny Bohdalové ve speciálním vydání Toboganu

25.04.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Natáčení a zároveň jediná veřejná oslava 95. narozenin herecké legendy proběhne v neděli 26. dubna 2026 v pražském Divadle Hybernia.

Foto: red
Popisek: Český rozhlas

Dvouhodinový pořad nabídne setkání s jednou z nejvýraznějších a nejoceňovanějších osobností české kultury, jejími přáteli i kolegy a připomene její mimořádnou bezmála devadesátiletou hereckou dráhu napříč filmem, televizí i divadlem. Posluchači Českého rozhlasu Dvojka uslyší záznam Toboganu v sobotu 2. května 2026, den před jejími 95. narozeninami.

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
3%
4%
4%
hlasovalo: 7690 lidí

Jako hosté vystoupí například Bolek Polívka, Karel Šíp, Jaroslav Satoranský, Simona Stašová, Jožka Šmukař s kapelou, Petr Kostka, Carmen Mayerová, Miroslav Donutil a další osobnosti, které Jiřinu Bohdalovou provázejí v profesním i osobním životě.

„Původně jsem žádnou veřejnou oslavu neplánovala. Když jsem ale byla hostem na narozeninovém Toboganu Miroslava Donutila v Národním divadle, uvědomila jsem si, jak silné může setkání s diváky v takové chvíli být. Jsem ráda, že právě Český rozhlas Dvojka mi umožní podobné setkání uspořádat a že tuto chvíli můžu sdílet i s posluchači u rozhlasových přijímačů,“ říká Jiřina Bohdalová.

„Tobogan je pořad o setkávání a sdílení radosti a přesně o tom bude i chystané narozeninové vydání. Oslavit 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové společně s publikem, jejími blízkými přáteli a kolegy je mimořádná příležitost. Věřím, že to bude jeden z těch Toboganů, na které se nezapomíná – a to jak pro diváky v sále, tak pro posluchače Českého rozhlasu Dvojka,“ uvedl Aleš Cibulka, moderátor pořadu Tobogan.

Tobogan je zábavná talkshow moderovaná Alešem Cibulkou, která patří k dlouhodobě nejoblíbenějším programům Českého rozhlasu Dvojka. Zároveň jde o nejdéle vysílaný zábavný pořad v Česku, který se bez přestávky vysílá každou sobotu už od listopadu 1990. V Toboganu se diváci a posluchači dozvídají o známých osobnostech věci, které dosud neznali, přímo z jejich úst, a pořad přináší i neformální setkání s hosty, nečekané příběhy, zajímavé osobní reflexe i radostné okamžiky z jejich života. Běžně se Tobogan vysílá živě ze studia S1 na Vinohradské 12 v Praze, případně z jiných míst. Formát kombinuje rozhovory, humor, hudbu i přímý kontakt s publikem, díky čemuž patří k nejvýraznějším pořadům české rozhlasové zábavy.

Článek obsahuje štítky

Bohdalová , Český rozhlas , výročí , oslava , TZ

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

